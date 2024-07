Coafurile pentru care optează vedetele de la Hollywood care au părul fin cu tendință de îngrășare

În mijlocul verii, când căldura și umiditatea pot transforma spălarea părului într-o sarcină dificilă, este momentul perfect să ne inspirăm din coafurile preferate de vedetele de la Hollywood pentru părul gras. Indiferent că îți dorești să menții o coafură elegantă în zilele călduroase sau pur și simplu ai nevoie de soluții rapide pentru părul cu tendință de îngrășare, iată ce coafuri sunt în trend la Hollywood și cum le poți adapta pentru un aspect impecabil.

Vedetele de la Hollywood au soluții perfecte pentru a menține un look impecabil chiar și atunci când părul are tendință de îngrășare. Aceste coafuri nu doar că ascund rădăcinile uleioase, dar adaugă și un plus de stil, fiind ideale pentru zilele fierbinți de vară. De la cocuri minimaliste și împletituri sofisticate până la coafuri inspirate din anii 2000, aceste idei sunt perfecte pentru a te face să arăți și să te simți minunat, fără a-ți petrece ore întregi în fața oglinzii.

Coc minimalist

Un coc la baza capului, sleek, este ideal pentru părul gras, oferind un aspect elegant și ordonat. Pentru un look glossy, adaugă puțin ulei de argan pentru strălucire. Dacă preferi un aspect mat, folosește pomadă pentru a domoli firele rebele. Începe prin a adăuga ulei pe toată lungimea părului, formează o coadă de cal joasă cu un elastic transparent și răsucește pentru a forma cocul. Asigură-l cu agrafe care se potrivesc cu culoarea părului și fixează-l cu spray de fixare pentru a menține totul la locul lui.

Împletituri lungi

Împletiturile sunt o alegere excelentă pentru părul gras și texturat. Acestea nu doar că ascund aspectul uleios, dar adaugă și un aer sofisticat. Împletește părul cât mai aproape de scalp pentru un look curat și folosește un gel de fixare puternic pentru a menține împletiturile în loc. Acest stil protejează părul și îl menține aranjat pentru mai mult timp.

Coc cu vârfuri spicate

Cocul cu vârfuri spicate din anii 2000 este din nou în vogă și oferă o alternativă trendy la cocul sleek obișnuit. Asigură-te că părul este drept înainte de a-l aranja în acest stil. Folosește agrafe pentru a menține vârfurile spicate în loc și aplică puțin spray de fixare pentru a obține un look dinamic și stylish.

Împletituri micuțe

Pentru a masca rădăcinile uleioase din față, împletiturile micuțe sunt perfecte. Începe prin a aplica puțin șampon uscat și împarte șuvițele din față în părți mici. Împletește-le strâns sau lejer, după preferință, și fixează-le cu elastice transparente. Această coafură nu doar că ascunde părul gras, dar adaugă și un accent drăguț și modern.

Coada de cal Y2K

Coada de cal în stilul începutului de mileniu este ideală pentru a folosi sebumul existent pentru a aranja părul. Stilizează părul înapoi folosind clipsuri pentru a separa șuvițele din față. Folosește un pieptene cu dinți fini pentru a strânge restul părului într-o coadă de cal. Pentru a obține un aspect slick, aplică puțin spray de fixare și asigură-te că șuvițele din față sunt bine definite.

Coada de cal strânsă

Coafura coada de cal strânsă este elegantă și sofisticată, potrivită pentru orice ocazie. Lucrează în două secțiuni și aplică un ser de netezire pentru a obține un aspect uniform și fără frizz. Fixează coada de cal cu un elastic și folosește un spray de fixare pentru a menține totul în ordine. Dacă firele mici îți creează probleme, folosește o perie de dinți pentru a le netezi.

Dacă rădăcinile părului sunt mai uleioase, aplică pomadă pentru a le netezi și apoi fixează o coadă de cal înaltă cu un scrunchie drăguț. Folosește o cremă pentru waves pentru a pune în valoare textura naturală a părului și a adăuga volum.

Coc cu fundiță

Pentru un aspect elegant și feminin, adaugă o fundiță din mătase la cocul tău de balerină. Folosește spray de fixare pentru a menține firele rebele sub control și pentru a obține un look cu adevărat rafinat și pregătit pentru scenă.

Cozi împletite fancy

Împletiturile sunt versatile și pot fi adaptate pentru a ascunde rădăcinile uleioase. Începe cu două cozi de cal la baza capului și împletește-le pentru un look casual, dar chic. Adaugă panglici sau cordoane la baza fiecărei împletituri pentru un aspect mai sofisticat.

Împletitură slick

Pentru un aspect sleek și strâns, aplică o pomadă sau un gel de fixare înainte de a împleti părul. Acest stil este ideal pentru părul gras, deoarece produsul ajută la menținerea împletiturii în loc și oferă un aspect neted și lucios.

Coafuri festive

Dacă te simți extravagantă, încearcă o împletitură mini franceză combinată cu două cozi de cal înalte. Această coafură nu doar că ține părul departe de față, dar este și ideală pentru zilele călduroase.

Coafuri cu agrafe

Agrafele plasate strategic sunt perfecte pentru a ascunde că ai sărit peste spălare. Pulverizează puțin șampon uscat pe spatele agrafelor pentru a le oferi mai multă aderență și pentru a le menține în loc pe parcursul zilei.

Dacă coafura ta obișnuită pare plictisitoare, adaugă un strop de strălucire cu aceste accesorii care nu sunt doar decorative, dar ajută și la fixarea părului, maschează aspectul uleios și adaugă un plus de stil.

Wet look

Pentru un aspect wet, profită de uleiurile naturale ale părului tău. Aplică un protector termic înainte de a folosi un ondulator pentru a crea valuri. Adaugă puțin ulei de păr sau spray pentru strălucire pentru a obține un aspect strălucitor și bine întreținut.

Indiferent de coafura aleasă, asigură-te că părul tău primește îngrijirea necesară între sesiuni de spălare. Masca de păr este excelentă pentru a rehidrata și hrăni părul expus la căldură și produse de styling.

Aceste coafuri nu doar că sunt populare printre vedetele de la Hollywood, dar sunt și soluții practice și stilate pentru părul cu tendință de îngrășare. Așadar, vara aceasta, nu lăsa sebumul să îți strice planurile de beauty — optează pentru coafurile care te vor face să arăți și să te simți minunat, indiferent de vreme!

