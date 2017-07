Fotografia care a topit inimile tuturor. Așa arată dragostea adevărată

O fotografie postată pe Facebook de un bărbat a cucerit internauții. În ea, un bătrânel îi dă soției sale înghețată cu lingurița, într-o parcare. Un moment banal, dar care a emoționat o lume întreagă.

Iată și mesajul bărbatului care a surprins acest moment de tandrețe:

“Azi am dus copiii la piscină și, la întoarcere, ne-am oprit să luăm înghețată. Când am ajuns în parcarea restaurantului, am văzut acești doi bătrânei care m-au emoționat.

El stătea pe marginea scaunului din față și îi dădea soției înghețată cu lingurița. Ea era în spatele mașinii și părea destul de bolnavă. Soțul, care avea și el în jur de 80 de ani, i-a pus un șervețel la gât și îi dădea să mănânce încet, cu atenție. O dovadă de iubire absolut minunată…”.

Fotografia a strâns peste 100.000 de reacții și a fost distribuită de 12,481 de oameni.