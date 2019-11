O femeie de 82 de ani a făcut un hoț să regrete că i-a spart locuința

În timp ce se pregătea să meargă la somn, Murphy i-a deschis ușa unui bărbat care susținea că se simte rău și are nevoie de o ambulanță, potrivit Insider.

Femeia a plecat să sune la poliție, dar a fost întreruptă de ciocănitul violent al bărbatului care încerca să spargă ușa. Hoțul a reușit să intre în casă. În loc să încerce să se ascundă sau să fugă, Willie a luat o masă și l-a lovit.

„Sunt singură și sunt bătrână, dar ce credeți? Sunt puternică”, a declarat femeia.

„Am luat masa și am mers să îl lovesc. Și ce credeți? Masa s-a rupt”, a povestit Murphy care a spus că nu s-a oprit acolo. Aceasta a luat apoi o sticlă de șampon și a turnat-o pe fața bărbatului. După aceea a luat o mătură cu care l-a bătut pe intrus.

„Iau mătura. El trage de mătură. El îl lovesc cu mătura”, a mai zis ea.

Răspunzând la apelul pe care deja îl efectuase, poliția a ajuns la locuința femeii doar pentru a-l găsi pe hoț bătut, umilit și plin de șampon. Impresionați, cei patru polițiști care au ajuns la fața locului au rugat-o pe Willie Murphy să facă un selfie cu ei.

Ms. Murphy standing shoulder to shoulder with Genesee Section Officers after an intruder attempted to break into her home. Ms. Murphy is tough as nails & fended off the intruder. Ms. Murphy standing with some of the officers that responded to her home. pic.twitter.com/1gr8KfWZ4d

— Rochester NY Police (@RochesterNYPD) November 25, 2019