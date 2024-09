Ce înseamnă patetic – sensul cuvântului patetic

Influențați de cuvinte sau expresii din alte limbi, românii folosesc greșit câteva cuvinte care au un înțeles cu totul deosebit în limba noastră. Iar cuvântul ”patetic” este printre cele mai frecvente. Află ce înseamnă patetic în limba română, de unde provine acest cuvânt și de ce crează confuzie.

Mulți români sunt convinși că știu ce înseamnă patetic, dar ar fi surprinși să afle că ei folosesc complet greșit acest cuvânt, dându-i un sens care nu are nicio legătură cu semnificația lui reală.

Sensul cuvântului patetic trebuie căutat în Dicționarul Explicativ al Limbii române și apoi folosit în mod corect, în diverse expresii și fraze. Dar mulți români se lasă influențați de modul greșit în care este folosit cuvântul, mai ales de către tinerii care îl confundă cu un termen similar din limba engleză.

Ce înseamnă patetic și de unde vine acest cuvânt

Ori de câte ori auzim un cuvânt al cărui sens nu îl cunoaștem prea bine, trebuie doar să îl căutăm în dicționar. În jurul nostru, putem auzi tot felul de cuvinte pronunțate greșit, stâlcite, răsucite după forme din alte limbi, astfel încât sensul lor corect și original se pierde.

Lingviștii atrag atenția asupra faptului că multe expresii sau cuvinte folosite greșit se răspândesc rapid, încep să fie folosite în mod frecvent și, în cele din urmă, vor rămâne în limba colocvială cu sensul lor greșit. Acesta pare să fie și drumul cuvântului ”patetic”, pe care tot mai mulți români în folosesc cu sensul de ”jalnic, deplorabil”.

În realitate, sensul cuvântul patetic este cu totul altul și nu are deloc conotație negativă și nici legătură cu termenul ”jalnic”. Iată cum este definit cuvântul „patetic” în dicţionarele româneşti.

– Conform Dexonline, „patetic” înseamnă „plin de patos, care emoţionează, impresionează, înduioşează”; de asemenea, „plin de emfază, de afectare”.

Prin urmare, dacă spui despre cineva că este patetic, spui de fapt că este plin de energie, de patos, de însuflețire, entuziasm și optimism. Aceste cuvinte au toate conotaţie pozitivă, care se referă la un fel de-a te manifesta şi de-a acţiona care trezeşte emoţie în rândul celorlalţi. De aceea, un enunţ de genul „Discursul lui patetic i-a mişcat pe toţi cei din sală” este cum nu se poate mai corect. Cu alte cuvinte, a fost un discurs plin de înflăcărare, emoție și entuziasm, care a fost apreciat de public.

Patetic vine de la patos

Este ușor să evităm folosirea incorectă a cuvântului patetic, dacă ne gândim că acest termen vine de la patos, un termen adesea folosit în retorică.

Iată ce spune Dexonline despre termenul patos: intensitate deosebită a sentimentelor prin care se realizează o puternică forță dramatică. 2. Înflăcărare, însuflețire, avânt, entuziasm. 3. Emfază, stil emfatic. ♦ Cu patos = a) în mod entuziast; b) afectat, cu emfază.

Dacă ții cont de sensurile termenului patos, nu vei mai folosi niciodată greșit termenul patetic. Iar dacă auzi printre cei din jur pe cineva folosind incorect termenul patetic îl poți corecta într-un mod cât mai subtil și diplomat, dându-i drept dovadă rădăcina din care se trage acest cuvânt, și anume termenul ”patos”.

Patetic versus pathetic

De ce folosesc mulți români în mod greșit termenul patetic, de ce nu cunosc ceea ce înseamnă patetic în mod corect în limba română? Deoarece îl confundă cu un cuvânt din limba engleză care sună aproape la fel și pe care îl aud adesea în filme sau în clipurile de pe internet.

Mulți români confundă cuvântul românesc ”patetic” cu termenul englezesc ”pathetic”, deoarece li se pare că sună aproape la fel și atunci sensurile lor ar trebui să fie similare.

Cu toate acestea, cuvântul englezesc ”pathetic” înseamnă jalnic, demn de milă, sărman, deplorabil, sau chiar mizerabil din punct de vedere emoțional. Așadar, în limba engleză termenul ”pathetic” are conotație negativă și se folosește fie din milă pentru cineva care suferă sau care are o situație foarte dificilă, fie cu dispreț pentru cineva care încearcă să stârnească mila și simpatia celor din jur prin diverse tertipuri.

Conform explicațiilor folosite de dicționarul Merriam Webster, termentul ”pathetic” a pătruns în limba engleză din francezul ”pathetique” care se referă la ceva care inspiră o emoție puternică, milă, tristețe sau durere.

La rândul lui, termenul francez ”pathetique” are drept rădăcină tot cuvântul ”pathos” din latină, dar sensul lui a evoluat diferit față de termenul ”patetic” din limba română. Noi, românii, trebuie să folosim cuvântul patetic în contexte pozitive, drept apreciere pentru cineva sau ceva plin de emoție, înflăcărare sau entuziasm.

Spre exemplu: ”colegul meu a prezentat o lucrare de-a dreptul patetică și ne-a emoționat pe toți cu pasiunea și harul lui literar”. În acest caz, folosind termenul patetic, tu îți arăți aprecierea față de lucrarea colegului și subliniezi faptul că a fost scrisă cu mult talent, cu entuziasm și emoție.

De asemenea, dacă folosești expresia ”explicațiile lui patetice”, nu înseamnă că sunt explicații ”demne de milă, neverosimile și greu de crezut”, ci explicații ”pline de emoție, de entuziasm și optimism”.

Este adevărat că expresia ”pathetic explanation” din limba engleză are sensul contrar, de explicații greu de crezut, demne de milă sau dispreț. De aici vine și confuzia care se creează în limba noastră, însă trebuie să reținem că sensul cuvântului patetic este cu totul altul în română, față de limba engleză sau franceză.

Alte cuvinte sau expresii înțelese greșit din limba engleză

Vocabularul tinerilor români este profund influențat de limba engleză și mai ales de engleza americană pe care au aud frecvent în filme și pe rețelele de socializare. Câteva cuvinte care sună aproximativ la fel în limba română au fost traduse și interpretate în mod greșit. Ele sunt folosite tot mai des în româna colocvială și, probabil, cu timpul se vor impune și vor rămâne în memoria colectivă cu sensul lor greșit.

Iată câteva exemple pe care ar trebui să le reții, pentru a evita totuși folosirea lor într-un mod eronat.

Location – locație

Am învățat imediat termenul location din aplicațiile de trafic, dar l-am tradus greșit cu termenul românesc locație. Location, în limba engleză înseamnă adresă, dar nu și în limba română. În limba noastră, locație desemnează un spațiu care se vinde sau care se oferă pentru închiriere.

Actually – actual

Pornind de la faptul că cele două cuvinte sună aproximativ la fel, mulți tineri au tradus termenul englezesc ”actually” prin cuvântul românesc ”actual”. Complet greșit! Termenul ”actually” înseamnă ”de fapt”.

Exemplu: Actually, I do not like her dress = De fapt, mie nici nu îmi place rochia ei.

Eventually – eventual

Aceeași greșeală fonetică se aplică și în cazul cuvântului ”eventually” care este tradus sau folosit de mulți români cu sensul ”eventual”. În realitate, ”eventually” înseamnă ”în cele din urmă”.

Exemplu: I had to go with her, eventually, because she seemed lost = Am fost nevoit să merg cu ea, în cele din urmă, pentru că rătăcea drumul.

Decent – decent

În limba engleză, termenul ”decent” înseamnă satisfăcător, destul de bun, acceptabil.

Exemplu: I can’t complain, I have a decent job, I can go on a decent trip on vacation, I live in a decent house and when I get old, I’m going to draw a decent pension. This is the plan for decent working people.

În limba română, cuvântul ”decent” are cu totul alt sens și anume sensul de cuviincios, plin de decență.

Exemplu: Pentru a participa la dezbaterile noastre este necesar să aveți un limbaj decent, un comportament decent și o ținută decentă.

Nervous – nervos

Un alt exemplu de cuvânt tradus greșit din limba engleză, deoarece are un corespondent care sună aproximativ la fel este termenul ”nervous”. În engleză, acest cuvânt înseamnă agitat, îngrijorat, speriat.

Exemplu: I’ve got to get to the interview in two hours and I’m so nervous! What am I going to wear?

În limba română, termenul ”nervos” înseamnă enervat sau iritat.

Exemplu: Eram nervos pentru că celălalt coleg greșise, dar trebuia să mă calmez, pentru că în zece minute intram în ședință.

Epic – epic

Un alt exemplu este cuvântul ”epic” pe care tot mai mulți tineri cu pretenții îl folosesc greșit pentru a da importanță unor acțiuni sau activități.

În limba engleză, termenul ”epic” înseamnă plin de aventură. Se folosește adesea cu privire la opere literare, filme, narațiuni, descrieri. ”Epic” înseamnă că respectivul film narează o lungă serie de întâmplări captivante.

Exemplu: Get ready to embark on an epic journey with your favourite heroes. Can you help your friends wage epic wars on their archenemies and save the planet from extinction? It’s bound to be an epic story of comradeship and self-discovery.

În limba română, termenul ”epic” are sensul de narativ, cu privire la opere, subiecte, forme literare, care narează fapte ale eroilor unor întâmplări reale sau imaginare. Dar epic mai are și un sens figurat care înseamnă grandios, de proporții vaste, asemenea cu faptele povestite în epopei și poeme eroice.

Trivial – trivial

Se scriu la fel, se pronunță aproximativ la fel, dar au sensuri foarte diferite.

În limba engleză, trivial înseamnă lipsit de importanță, banal, insignifiant.

Exemplu: I didn’t mention it to her because it is a trivial matter.

The customer care department has to deal even with the most trivial complaints.

Dar, în limba română, trivial nu înseamnă lipsit de importanță, așa cum cred unii, ci de prost gust, vulgar, obscen, indecent.

Exemplu: Glumele astea triviale nu ar trebui spuse la televizor.

