Durian, fructul care pute, dar are un gust surprinzător

Unul dintre cele mai mari fructe exotice și, cu siguranță, cel mai straniu dintre toate, durian are un miros de-a dreptul respingător. Lângă taraba cu durian te simți ca și cum ai sta lângă o toaletă publică infectă. Cu toate acestea, miezul cremos al fructului este savuros, după cum spun cei care îl iubesc.



Cuprins 1 De ce miroase atât de urât!

2 Proprietățile nutritive ale fructelor puturoase 2.1 Principalii nutrienți din 100 gr pulpă de durian

3 Ce beneficii are pentru sănătate fructul durian

4 Cum se consumă durian

Durian are mulți adepți, consumatori cuceriți de pulpa lui cremoasă și savuroasă, și care reușesc să treacă de mirosul lui neplăcut. Dar sunt și mai mulți cei care nu s-ar apropia niciodată de acest fruct, indiferent de beneficiile lui deosebite între celelalte fructe exotice.

În Malaezia sau Thailanda, acolo unde fructul se găsește la orice tarabă, se spune că, pe măsură ce te înveți cu el, începi să îl iubești. Surprinzător este că un grup destul de restrâns de oameni consideră că mirosul lui este aromat, dar în niciun caz neplăcut.

Durianul este fructul copacului durio care crește în câteva regiuni din Asia de Sud. Pulpa lui cremoasă și semințele se pot consuma, cu mențiunea că semințele trebuie gătite, nu se pot consuma crude.

De ce miroase atât de urât!

Cert este că, pentru cine se apropie prima dată de durian, mirosul lui provoacă repulsie pentru că este o combinație de latrină, alimente mucegăite și picioare nespălate. Urât este și aspectul acestui fruct, mare cam cât un pepene galben mijlociu, și plin de țepi. În multe hoteluri din Asia este interzis, așa cum este interzis și pe avioane sau în multe locuri publice.

Nu doar că miroase îngrozitor, dar izul lui neplăcut poate fi simțit de la câțiva metri distanță. O echipă de cercetători germani a încercat să înțeleagă de ce miroase atât de rău și de ce mirosul lui este atât de persistent. Cercetătorii de la Institutul German de Cercetare pentru Chimia Alimentelor au descoperit 50 de compuși care formează acest iz neplăcut, dintre care 4 nu apar la niciun alt fruct din lume. Iată cu ce se pot asocia mare parte dintre acești compuși:

Fructe

Sconcs

Metal

Cauciuc

Arsură

Prăjeală

Ceapă

Usturoi

Brânză

Miere

Vită

Drojdie

Calmar dezhidratat

Praz

Proprietățile nutritive ale fructelor puturoase

Pulpa moale și cremoasă a fructului durian conține 65% apă, 27% carbohidrați, 5% grăsime și 1% proteine. Durian mai conține numeroase vitamine, având o concentrație destul de mare de vitamina B1 sau tiamina, precum și procente mai mici din celelalte vitamine din complexul B. Importantă este și valoarea vitaminei C din acest fruct, precum și concentrația mai ridicată de magneziu.

Fructul durian este bogat în antocianine, carotenoizi, polifenoli şi flavonoide, antioxidanţi puternici care protejează organismul de efectele radicalilor liberi.

Principalii nutrienți din 100 gr pulpă de durian

44 IU vitamina A

Tiamina – 33% din doza zilnică

Vitamina B6 – 24% din doza zilnică

Vitamina C – 24% din doza zilnică

Folați – 9% din doza zilnică

6 mg calciu

30 mg de magneziu

39 mg de fosfor

436 mg de potasiu

Ce beneficii are pentru sănătate fructul durian

Pe cât este de urât și respingător, pe atât este de sănătos, pentru că durianul are numeroase beneficii pentru sănătate. Are efecte antiinflamatoare și antibiotice, este bogat în vitamina C și este deosebit de apreciat pentru capacitatea lui de a îmbunătăți libidoul și calitatea spermei, care a fost dovedită științific.

Din vremuri vechi, în Malaiezia, se folosea pulpa de durian pentru a trata bolnavii febrili, inflamațiile și durerile de mușchi și de stomac. Decoctul din frunze și rădăcini de durian era folosit de asemenea pentru a calma febra.

Studiile moderne au arătat că, datorită sărurilor minerale pe care le conține, durianul este un fruct bun pentru inimă și pentru sânge. Antioxidanții din durian ajută la reglarea grăsimilor din sânge și poate preveni depunerile de colesterol rău și apariția aterosclerozei.

Tot datorită antioxindaților puternici, durian poate ajuta la prevenirea apariției unor forme de cancer, dar este necesar consumul lui regulat, ceea ce este mai dificil.

Coaja de durian conține compuși care combat infecțiile cu bacterii și fungi, dar este cu adevătat eficientă numai dacă se obține un extract concentrat.

Cum se consumă durian

Coaja acestui fruct este deosebit de groasă și plină de țepi, dar la interior există o pulpă moale, ușor dulce-sărată și gustoasă, după cum spun cei cărora le place fructul.

Pulpa se consumă crudă, dacă este bine coaptă. Dar din ea se fac și dulciuri mai deosebite precum înghețata de durian care nu are deloc mirosul neplăcut al fructului și care este apreciată de consumatorii din Asia.

Pulpa acestui fruct se poate combina cu alte legume pentru diverse preparate și garnituri la fripturi, sau se poate combina cu fructe mai dulci și mai zemoase, în salate de fructe. Adesea, durian este gătit împreună cu diverse soiuri de orez, cu lapte de soia, cu pește sau cu lapte de cocos.

Semințele mari aproape cât niște alune sunt și ele comestibile și se consumă fierte sau coapte.

Atenție!

Nu se recomandă consumul de durian în aceeași zi în care se consumă alcool, deoarece anumite săruri din acest fruct inhibă capacitatea ficatului de a procesa și descompune alcoolul.

