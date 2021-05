Alex Parker lansează single-ul bass-house și NFT-ul I want the money, în colaborare cu artista din L.A., Hera

„I Want The Money este imnul generației crypto! O piesă catchy, cu un videoclip care aduce la viață toate meme-urile din sfera de finance“, a spus Alex.

Piesa a fost scrisă și compusă de Alex Parker și Alicia Eris, iar producția a fost realizată de Alex.

Alex Parker, Hera – „I want the money“



Single-ul face referire la consumerism și a fost inspirat din mișcarea Reddit Wall Street Bets, cryptomonede, Elon Musk și tranzacționarea de acțiuni. Videoclipul, regizat de Isabella Szanto, portretizează goana după bani, într-o manieră ce aduce la viață personajele „memes” de pe internet și reprezintă totodată cel mai complex material audio-vizual creat de Alex Parker până în acest moment.

„Piesa a luat naștere acum doi ani, pe vremea când făceam prima mea excursie în Los Angeles. Când am scris-o, împreună cu HERA, am simțit un potențial mare și am avut o viziune cu un clip extravagant și foarte haios în același timp. Am păstrat-o în sertar, cu toate că au existat oportunități de lansare, până când am văzut pe internet nebunia cu Wall Street Bets, tot ce se întâmplă pe piața crypto și tweet-urile lui Elon Musk. În tot acest timp, am dezvoltat proiectul, pe care sunt fericit că vi-l pot prezenta acum sub această formă“, a declarat Alex Parker.

Piesa și clipul marchează prima colaborare la nivel mondial dintre un artist și un gigant tech, Elrond Network, companie de crypto monede din top 50 global, I want the money fiind primul NFT din portofelul digital MAIAR.

De-a lungul timpului, Alex Parker a colaborat cu artiști mari din România, printre care Antonia, Delia și Morandi și a scris, produs și mixat peste 50 de single-uri. A urcat pe marile scene ale unor festivaluri precum Untold și „Neversea“ și a fost primul DJ care a mixat dintr-o turbină eoliană aflată la o înălțime de 100 de metri. Cascadoria sa a fost prezentată și în DjMag, una dintre cele mai importante reviste de muzică EDM din lume.