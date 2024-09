Ora de iarnă 2024. Când se dă ora înapoi

Lumina zilei se scurtează tot mai repede în luna octombrie, lună în care românii vor da iar ora înapoi și se trece la ora de iarnă 2024. Multe țări din Europa au renunțat deja la schimbarea orei, dar România este indecisă astfel că vom trece din nou la ora de iarnă 2024.

În luna octombrie vom adopta ora de iarnă 2024, după ce ne-am obișnuit mai multe luni de zile să folosim ora de vară. Adoptarea orei de iarnă presupune de fapt revenirea la ora standard, după ce am folosit ora de vară care devansează ceasurile cu o oră față de ora standard.

Ora de iarnă 2024 va intra și anul acesta în vigoare în luna octombrie. Ca în fiecare an, ultimul weekend din luna octombrie aduce ora de iarnă. Așadar, în noaptea de 26 spre 27 octombrie vom da ceasurile în urmă cu o oră, astfel că ora 4 va deveni ora 3 dimineața.

Ce beneficii avem revenind la ora de iarnă 2024

În fiecare toamnă, aproximativ la mijlocul sezonului, spre finalul lunii octombrie ne întoarcem la ora de iarnă sau ora standard. Luna octombrie este perioada în care lumina zilei este tot mai scurtă, iar nopțile devin tot mai reci și mai lungi pregătindu-se pentru sezonul de iarnă. Așa cum ne-am obișnuit, trecerea la ora de iarnă se face în ultimul weekend din luna octombrie.

În dimineața zilei de duminică, 27 octombrie 2024, ora 4:00 va deveni ora 3:00. Vom da ceasurile mecanice sau electronice în urmă cu o oră. Telefoanele și calculatoarele conectate la internet vor trece automat la ora de iarnă 2024, fără să fie nevoie să mai facem noi schimbarea.

Mulți români se bucură când se face trecerea la ora de iarnă deoarece vor avea o oră în plus de somn. De aceea, schimbarea orei s-a făcut de la bun început în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru a beneficia de o oră în plus duminica.

În fiecare an, ultima duminică din luna octombrie este cea mai lungă zi din an și are 25 de ore. Cine este obișnuit să se trezească mai târziu duminica, va da ceasul înapoi și va recupera o oră de somn. Spre exemplu, dacă ești obișnuită să dormi duminica până la ora 9 (după ora de vară), în dimineața zilei de 29 octombrie ora 9 va fi ora 8 și vei putea rămâne mai mult timp în pat.

Crește durata nopților

Schimbarea orei poate fi benefică pentru unii dintre noi, dar pentru mulți alți români revenirea la ora standard sau la ora de iarnă poate fi destul de stresantă.

Schimbarea orei în România, adică trecerea de la ora de iarnă la ora de vară ne ajută să beneficiem de mai multă lumina naturală în timpul zilei pe perioada verii. Mulți dintre noi ne bucurăm de perioada mai lungă de lumină, inclusiv în luna septembrie sau la începutul lunii octombrie. Spre exemplu, pe data de 25 octombrie, înainte de a trece la ora de iarnă 2024, soarele apune la ora 18 și 4 minute, dar va continua să mai fie lumină până aproape de ora 19.

Imediat după ce vom da ceasurile înapoi și ne vom întoarce la ora de iarnă, duminică, pe data de 27 octombrie, vom pierde aprozimativ o oră de lumină, deoarece va începe să se însereze în jurul orei 18. Vom avea doar 10 ore de lumină pe data de 27 octombrie, iar acestea vor scădea treptat până la solstițiul de iarnă 2024 care va avea loc pe data de 21 decembrie 2024.

Ora de iarnă versus ora de vară

Ora de iarnă este de fapt ora oficială standard pentru emisfera nordică. Aceasta se folosește în perioada cuprinsă între lunile octombrie și aprilie a anului următor. Ora de iarnă este numită astfel prin contrast cu ora de vară, al cărei scop este folosirea din plin, cât mai mult timp posibil, a luminii Soarelui, prin mutarea înapoi a orei oficiale cu o oră.

Ora de vară a fost adoptată de unele state europene și se folosește în perioada cuprinsă între luna aprilie și luna octombrie a aceluiași an. Ora de vară este cu o oră înaintea orei oficiale standard, denumită și oră de iarnă.

Ideea trecerii la ora de vară îi aparține omului de știință american Benjamin Franklin și provine din secolul al XVIII-lea. Introducerea orei de vară a devenit o necesitate de război, în timpul primei conflagrații mondiale. Germania și Austro-Ungaria au fost primele țări care au introdus acest sistem, începând cu 30 aprilie 1916, în scopul economisirii rezervelor de cărbune necesare producției de război. Puterile Antantei au adoptat această reglementare un an mai târziu, în 1917. Acest fapt a făcut ca și România să adopte pentru prima dată ora de vară în 1917.

După război s-a renunțat la folosirea orei de vară, dar a fost reintrodusă în 1932 din aceleași rațiuni economice și a funcționat între prima duminică din aprilie și prima duminică din octombrie.

Economia de curent, nejustificată

Practica trecerii la ora de vară a fost suspendată de câteva ori în România, dar a fost reintrodusă de regimul Ceaușescu începând cu anul 1979, tot cu scopul de a economisi curentul electric și rezervele de cărbune.

În timpul verii, când beneficiem de lumină naturală până la orele 20.00 – 21.00, mulți români consideră că pot face economie la curentul electric în lunile iunie, iulie sau august.

Cu toate acestea, vremurile s-a schimbat, iar locuitorii din orașe și din suburbii au un consum de electricitate tot mai ridicat vara din cauza aparatelor de aer condiționat, din cauza calculatoarelor și aparaturii moderne din bucătărie.

Cărbunele nu mai este de mult o resursă vitală în România sau în Europa. Oamenii încep să folosească tot mai des variante alternative pentru a produce energie electrică și apă caldă precum panourile solare, iar parcurile de eoliene se dezvoltă în regiunile cele mai însorite ale țării. Cu toate acestea, vechea practică de a trece la ora de vară este menținută în vigoare, deși nu ne mai ajută să facem economie și nici nu se potrivește cu stilul de viață modern.

Ora de iarnă 2024 – cum ne afectează schimbarea orei

Ne-am obișnuit ca, în fiecare an, să schimbăm ora de două ori, cu toate acestea mulți dintre noi se acomodează greu cu schimbarea orelor. Majoritatea românilor afectați susțin că este mult mai greu să se reacomodeze cu ora de iarnă, după ce au folosit ora de vară timp de aproape șase luni. Persoanele matinale sunt cele mai sensibile, deoarece trebuie să se trezească mai devreme. Și specialiștii susțin că mulți dintre noi avem nevoie de aproximativ o săptămână pentru a ne adapta la ora de iarnă, deoarece se întunecă mult mai devreme.

Suntem nevoiți să ne schimbăm ora de somn, deoarece se întunecă mai devreme și creierul trimite semnale să ne culcăm mai devreme, ceea ce poate perturba ceasul biologic și pot interveni unele dereglări hormonale, mai ales în cazul melatoninei, cunoscută drept „hormonul somnului”.

Câteva zile după trecerea la ora de iarnă 2024, mulți dintre noi putem resimți stări de oboseală accentuată, scăderea vigilenței, creșterea nivelului de stres, tulburări de somn, perturbarea rutinei zilnice, precum și instalarea asteniei de toamnă.

Simptomele pot fi diferite de la o persoană la alta, dar printre cele mai frecvente sunt:

dificultatea de a ne trezi dimineața

senzația de confuzie și amețeli

astenie

irascibilitate

nervozitate generală

De ce nu se ia o decizie finală în România

Parlamentul European a votat încă din luna martie 2019 renunțarea la ora de vară la nivelul Uniunii Europene. A fost organizată și o consultare publică la care au răspuns individual 4,5 milioane de cetățeni europeni, iar 84% dintre ei s-au pronunțat în favoarea întreruperii acestei practici.

Ultima schimbare de oră pentru ţările din Uniunea Europeană trebuia să aibă loc în anul 2021, dar nu toate țările au luat decizie finală. Nici România nu a decis concret ce oră oficială păstrează, fie ora standard sau ora de iarnă, fie ora de vară.

O parte dintre țările care au aderat la acest sistem au decis, pe parcurs, să renunțe la ora de iarnă.

În total sunt 74 de țări care schimbă ora, 175 de state care nu au schimbat ora niciodată și 68 de țări care au decis să renunțe la schimbarea orei.

Parlamentul European a abandonat pentru moment discuțiile despre anularea acestei practici de schimbare a orei. Dacă fiecare stat european ar renunța să mai schimbe ora și ar rămâne la ora standard, va fi necesar să fie revizuit în primul rând orarul transporturilor pe calea aerului și pe calea ferată.

Pe de altă parte, anumite ramuri industriale sau economice ar avea mai multe beneficii dacă s-ar renunța la ora de iarnă. Spre exemplu, industria horeca și turismul, dar și comerțul general ar avea de câștigat, dacă am avea o oră în plus de lumină. Câtă vreme este mai multă lumină naturală, oamenii au tendința să petreacă mai mult timp pe afară, să intre în magazine, să rămână la o terasă sau la un restaurant pentru masa de seară.

foto: Shutterstock

