Mesaje de Ziua Îndrăgostiților. Felicitări de Valentine’s Day pentru el și ea

Cele mai frumoase mesaje de Ziua Îndrăgostiților te ajută să te inspiri când vrei să trimiți o felicitare deosebită în data de 14 februarie. Vei găsi mesaje destinate iubitului tău sau soțului, dar și citate celebre despre dragoste de o sensibilitate aparte.

Cuprins 1 Mesaje on-line, felicitări sau bilețele de dragoste?

2 Mesaje de Ziua Îndrăgostiților pentru iubit

3 Mesaje de Ziua Îndrăgostiților pentru iubită

4 Felicitări de Valentine’s Day pentru soție

5 Felicitări de Valentine’s Day pentru soț

6 Citate celebre despre frumusețea iubirii

7 Declarații de dragoste de Ziua Îndrăgostiților

8 Mesaje haioase de Valentine’s Day

Caută din timp cele mai impresionante și delicate mesaje de Ziua Îndrăgostiților să le trimiți celui pe care îl iubești. Lasă-te inspirată de citatele celebre despre dragoste adunate de la scriitori și actori de renume. Gândește-te la iubitul sau la soțul tău și surprinde-l cu un mesaj deosebit de Valentine’s Day așa cum nu i-ai mai trimis niciodată. Poate vei alege chiar unul dintre mesajele noastre haioase, ușor comice, dar simpatice, care îl vor face să zâmbească toată ziua!

Mesaje on-line, felicitări sau bilețele de dragoste?

Cele mai multe mesaje de Ziua Îndrăgostiților se trimit azi on-line, pe rețelele de socializare și prin sms-uri. Moda felicitărilor și a scrisorelelor de dragoste a trecut. Iar un mesaj on-line te ajută să folosești nu doar texte, ci și imagini, melodii sau clipuri sugestive.

Cu toate acestea, o felicitare deosebită, așa cum se scriau pe vremuri, îl poate surprinde în dimineața zilei de 14 februarie pe iubitul tău. Iar o scrisoare de dragoste, trimisă de Valentine’s Day la serviciu, spre exemplu, va rămâne în amintirea lui pentru totdeauna.

Până și vechile metode de a trimite mesaje de Ziua Îndrăgostiților și-au păstrat farmecul, iar noi te ajutăm să te inspiri din mesajele pe care le vei descoperi mai jos.

Mesaje de Ziua Îndrăgostiților pentru iubit

Nu lăsa ziua de 14 februarie, când sărbătorim iubirea, să treacă fără să trimiți un mesaj bărbatului de care te-ai îndrăgostit!

Dragul meu, tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te văd când zâmbești, ador să te văd cum râzi, ador să te văd fericit alături de mine. Te iubesc!

Când toți îmi spuneau că Făt-Frumos este un vis, că trebuie să încetez să caut iubirea, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru că te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot să am lângă mine tot ceea ce o fata își dorește mai mult!

Iubesc palmele tale mari, iubesc brațele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, iubesc ființa ta toată!

Iubitule, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile și sub toate stelele universului.

Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Ești lumina ochilor mei, fără tine nu aș mai vedea. Ești oxigenul meu, fără tine nu aș respira. Ești viața mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea!

Nu știu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista! Îmi înveselești ziua și mă faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu ești steaua mea călăuzitoare care îmi păzește nopțile. Te iubesc foarte mult și simt că tu ești totul pentru mine!

Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să mă lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta care mă trezește în fiecare dimineață!

Mesaje de Ziua Îndrăgostiților pentru iubită

Și bărbații se pot inspira din aceste mesaje de Ziua Îndrăgostișilor pentru a trimite iubitelor lor o nouă declarație de dragoste de Valentines Day.

De-ar fi universul o lume plină de femei și eu un astru printre ele, eu tot pe tine te-aș alege, căci ești iubirea vieții mele! Nu uita niciodată cât te iubesc!

Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamnă că te iubesc? Dacă vreau să fiu numai cu tine, noi doi, singuri, înseamnă că te iubesc? Eu cred că te iubesc! Tu ce crezi?

Ești atât de frumoasă pentru că ești atât de iubită și îti promit că așa vei fi mereu!

Ochii tăi sunt făcuți să cucerească, trupul tău este făcut să trezească dorințele. Toată ființa ta este încântătoare și eu sunt cel mai norocos bărbat, căci sunt iubit de tine.

Te iubesc așa de mult, încât inima mea bate o dată pentru tine și o dată pentru mine. Mă gândesc mereu la strălucirea ta, uneori cred că Dumnezeu a vrut să-și arate măiestria când te-a creat. Te iubesc, iubesc, iubesc…

Câte stele vor muri fără să simt? Câtă vreme va trece fără să te ating? Câte strigăte de dor se vor pierde-n vânt? Câte zile voi trăi cu tine-n gând!

Felicitări de Valentine’s Day pentru soție

Când ai alături de tine o femeie pe care o iubești de o viață, nu lăsa Ziua Îndrăgostiților să treacă fără să îi trimiți un mesaj de iubire, indiferent de anii pe care îi aveți.

Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!

Știu că ziua are 24 ore, ora are 60 de minute, iar minutul are 60 de secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine este o eternitate. Te voi iubi mereu, scumpa mea soție!

Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să trăiesc o mie de ani. Dar acești ani să fie mereu cu tine în inima mea!

Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!

De când te-am cunoscut viaţa mi s-a schimbat: ştiu cine sunt, ştiu ce vreau, știu pentru ce lupt, ştiu ce înseamnă fericirea dar mai presus de toate știu că TE IUBESC, draga mea soție!

Dacă din toată istoria noastră aş putea alege un moment pe care să îl pot păstra strălucitor şi plin de viata, din toate zilele vieţii mele aş alege momentul când te-am cunoscut.

Există patru etape către fericire: 1. eu, 2. tu 3. inimile noastre 4. noi doi împreună!

Eşti un trandafir crescut în inima mea. Promit să devin apă, aer, pământ ca să nu te ofileşti, dar tu promiţi să înfloreşti doar pentru mine? Te iubesc!

Ceea ce-ţi scriu acum nu sunt cuvinte, sunt bucăţi de suflet şi minte, căci dragostea nu se scrie, se simte. Te iubesc!

Eşti cea mai dulce când zambesti, când râzi, când plângi, când mă cerţi, când mă alinţi, când mă iubeşti. Ești dulce mereu în inima mea!

Felicitări de Valentine’s Day pentru soț

Un soț bun merită să primească mesaje de Ziua Îndrăgostiților. Iată câteva urări și mesaje care te vor ajuta să îi faci o surpriză soțului tău în dimineața de 14 februarie.

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viața? Eu voi spune că viața, iar tu te vei supăra, dar fără să-ți dai seama că pentru mine tu ești viața mea!

Ador clipele în care îmi ești alături și urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm să te fac să te simți cel mai iubit, așa cum reușești tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubită. Te iubesc, așa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Tu ești acela care m-a învățat să iubesc cu adevărat. Îti mulțumesc că exiști tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Îţi multumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam ca există, îţi multumesc pentru tot. Te iubesc pentru totdeauna, dragul meu!

E greu să iubeşti şi va fi întotdeauna, dar adu-ţi aminte că cineva te iubește sincer pentru toată viața şi aceea sunt EU.

Tu îmi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atât de multe zâmbete și dragoste. Ești totul pentru mine și am fost atât de binecuvântată când Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine!

Ce însemni tu pentru mine nu se poate traduce în flori, bomboane, sau ursuleţi de pluş. Fiecare floare îmi aminteşte de tine. Fiecare bomboană pare amară în comparaţie cu tine şi fiecare ursuleţ de pluş pare aspru în comparaţie cu îmbrăţişarea ta. Te iubesc, iubirea mea!

Nu vreau să salvezi lumea pentru mine. Vreau doar să mă ţii de mână în fiecare zi a vieții noastre!



Citate celebre despre frumusețea iubirii

Folosește unul dintre cele mai frumoase și sensibile citate despre dragoste să începi o scrisoare pentru bărbatul pe care îl iubești. Cuvintele pline de înțelepciune și sensibilitate pe care le vei descoperi mai jos te vor ajuta să îți exprimi mult mai bine sentimentele și să trimiți mesaje de Ziua Îndrăgostiților!

Nu iubim cu adevărat decât atunci când iubim fără motiv. – Anatole France

Începuturile unei iubiri împărtășite sunt tot ce-și poate închipui un om mai fermecător pe lumea aceasta. – Andre Maurois

Doar dragostea se poate împărți la nesfârșit, în așa fel încât în timp ea nu se termină. – Anne Morrow Lindbergh

Înainte de orice, dragostea este ascultare în tăcere. A iubi înseamnă a contempla […] Va veni ora când nu vei mai cere nimic. Nici buzele, nici zâmbetul, nici brațul drăgăstos, nici răsuflarea prezenței sale. Îți va fi de-ajuns ca ea doar să existe. – Antoine de Saint-Exupery

Adevărata iubire începe de acolo de unde tu nu mai aștepți nimic în schimb. – Antoine de Saint-Exupery

Iubești pentru că iubești. Nu există rațiune pentru a iubi. – Antoine de Saint-Exupery

Brațele dragostei te cuprind cu tot prezentul tău, cu trecutul și viitorul tău. – Antoine de Saint-Exupery

Când iubești puternic, găsești întotdeauna ceva nou în persoana iubită. – Blaise Pascal

Iubirea este un foc ascuns, o boală plăcută, o otravă bună la gust, o dulce amărăciune, un chin desfătător, un zbucium plin de bucurie, o rană sălbatică și dulce, o moarte blândă. – Francisco de Rojas Zorrilla

Puterea pe care cei pe care îi iubim o au asupra noastră este întotdeauna mai mare decât aceea pe care o avem noi înșine. – Francois de La Rochefoucauld

Dragostea adevărată este o limbă pe care surzii o pot auzi și orbii o pot vedea. – Gabriel Jose Garcia Marquez

Pentru lume ești un simplu om, dar pentru un anume om ești întreaga lume. – Gabriel Jose Garcia Marquez

Nu te iubesc pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce sunt atunci când sunt cu tine. – Gabriel Jose Garcia Marquez

Iubirea este o promisiune, iubirea este un suvenir, odată dat, niciodată uitat, niciodată lăsat să dispară. – John Lennon

Toate zilele sunt nopți până te văd, iar nopțile strălucesc ca zilele când te visez. – William Shakespeare

Dragostea se naște în priviri, crește pe buze și moare în lacrimi. – George Calinescu

Dacă n-ar fi iubirea, m-aș teme de viață. – Grigore Vieru

Iubirea nu este un taârg: te iubesc pentru că mă iubești. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc. – Liviu Rebreanu

Suntem doi și singuri, și-n loc de inimă ne bate Luna. – Nichita Stanescu

Dragostea nu este doar un zâmbet, nu este doar o floare, dragostea este un suflet rănit și apoi vindecat de altul. – Octavian Paler

Dragostea e la fel ca o boală pe care, dacă nu o tratezi, se agravează… și ca orice floare pe care dacă nu o uzi, se ofilește. – Octavian Paler

Când iubirea, acel puf de păpădie, ce vine mereu și pleacă cu primul fir de vânt, va trece și pe la poarta ta, atunci vei știi că m-ai întâlnit. – Octavian Paler

Cine iubește și este iubit nu va mai fi niciodată același om ca înainte. – Octavian Paler

În iubire, totul se schimbă, toate devin însemnate: dintr-un nimic se naște un colos. – Tudor Arghezi

Declarații de dragoste de Ziua Îndrăgostiților

Inspiră-te din aceste declarații de dragoste, dacă vrei să îi faci curte cuiva de care te-ai îndrăgostit! Trimite-i mesaje de Ziua Îndrăgostiților și un dar simbolic, care știi că îi va rămâne la inimă!

Undeva, cineva se gândește la zâmbetul tău și se bucură de prezența ta în viața sa. Atunci când ești singur/ă adu-ți aminte că cineva undeva se gândește la tine!

Tu ești visul meu… unicul meu vis… aș vrea să te atrag în vâltoarea pasiunii, să te strâng așa de tare încât TU și EU să devenim un singur suflet!

Eu n-am fost în stare să-ți scriu nici măcar o poezie de dragoste, dar asta nu înseamnă că nu există dragoste în inima mea cât să inspire toți poeții! Unii știu să scrie frumos, unii știu să cânte frumos, unii sunt pur și simplu frumoși, eu sunt doar un îndrăgostit disperat după tine!

Cel mai bogat bărbat te-ar acoperi cu daruri, cel mai frumos bărbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent bărbat… nici nu pot să îmi dau seama ce-ar face un astfel de bărbat pentru tine, dar eu, eu sunt doar cel mai îndrăgostit dintre bărbați și acesta este darul meu!

Ți-ai închis vreodată ochii și ai visat la felul în care ai vrea să fii iubit/ă? Eu fac asta tot timpul și mă văd pe mine împreună cu tine. Nu pot să îmi imaginez nimic mai frumos decât să fiu lângă tine!

Nu refuza dragostea când îţi bate la uşă, beneficiază chiar şi când e la ofertă. Be my Valentine!

Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

Dacă îmi dai şansa să îți demonstrez că suntem suflete pereche, îmi voi petrece fiecare zi din viaţă sărbătorind Ziua Îndrăgostiţilor cu tine.

Mesaje haioase de Valentine’s Day

Trimite mesaje de Ziua Îndrăgostiților cu un strop de umor, care să-l facă pe cel pe care îl iubești să zâmbească toată ziua!

Dacă aș fi de gheață, ai vedea cu ochii tăi cum mă topesc când îmi zâmbești, dar bine că nu sunt pentru că altfel m-aș fi topit deja.

Dacă îmi pierd buzele, te sărut cu ochii, dacă îmi pierd ochii te sărut cu inima iar dacă îmi pierd inima sigur o găsesc la tine. Te iubesc!

Aș dori din piept să scot/ inima cu dor cu tot/ ca s-o pun în pieptul tău/ ca să simți ce simt și eu/ Aș dori să rămân mut/ vocea ta să o împrumut/ ca să spui ce spun și eu/ te iubesc și te voi iubi mereu!

Dimineața nu mănânc, pentru că mă gândesc la tine, la amiază nu mănânc, pentru că mă gândesc la tine, seara nu pot mânca, pentru că mă gândesc la tine, iar noaptea nu pot dormi de foame!

Afară-i frig și înnorat/ Stau singur, trist și supărat/ Afară plouă și-i urât/ Simt inima cum vibrează-n gât/ Tu acolo, eu aici/ Văd lumini de licurici/ Tu ești acolo, eu aici…

Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca de Ziua Îndrăgostiţilor să încercăm o poziţie nouă: eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea cafea şi voi butona telecomanda, iar tu poţi să treci la călcat rufele.

Ce prezenţă! Ce inteligenţă! Cât farmec! Şi ce ochi frumoşi! Dar am vorbit destul despre mine! Tu ce mai faci? Mai știi că te iubesc?

Azi te voi iubi la fel ca-n fiecare zi. Nu te pot iubi nicio clipă mai puțin, dar fiindcă că mi-ai trimis mesaje de Ziua Îndrăgostiților sunt dispus să negociez numărul pupicilor!