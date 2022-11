Ce face și cum arată Kassandra, fata adoptată de fostul fotbalist Iosif Rotariu. Tânăra are 17 ani

În 2009, fostul fotbalist Iosif Rotariu și soția sa, Dana, au schimbat destinul unei fetițe, pe nume Kassandra, care a avut o viață extrem de grea. Fata avea 4 ani când a fost adoptată de familia Rotariu, după ce bunica ei a bătut-o cu bestialitate, a ars-o cu acid sulfuric și cu țigara aprinsă pe corp. Până la vârsta de 15 ani, Kassandra a suferit 49 de intervenții medicale la nivelul picioarelor, ea fiind diagnosticată cu osteomielită, o boală gravă ce distruge sistemul osos, ce se caracterizează prin diverse infecții ce distrug țesutul articulațiilor.

Timpul a trecut, iar Kassandra a intrat la unul dintre liceele de top din Timișoara, la „Liceul Teoretic William Shakespare”, unde, în foarte scurt timp, datorită spiritului ei organizatoric și a atitudinii de lider, a fost numită șefa clasei.

Acum, Kassandra are 17 ani, este în clasa a XI-a și are rezultate foarte bune la școală. Părinții adoptivi ai Kassandrei se pregătesc pentru o nouă operație de care este posibil să aibă nevoie adolescenta.

La începutul anului, Kassandra a mărturisit în cadrul emisiunii “Exclusive VIP” că deși se simte bine, tot mai are nevoie de ajutor medical.

Sunt mai bine, am mai crescut. Mă țin bine pe picioare, dar încă mai am nevoie de ajutor. Am fost în Franța recent și a trebuit să mă verifice și să vadă cum e cu proteza mea. Au zis că momentan totul e ok. Le-am zis că am niște dureri foarte mari la proteză în ultimul timp și au spus că ei nu au ce să îmi facă momentan, ar trebui să încerc cu exerciții și dacă nu merge, să revin la ei.