Empty Shop, magazinul unde poți lăsa hainele purtate, s-a deschis în București

View this post on Instagram

Nu stii ce sa faci cu hainele pe care nu le mai porti? Hai sa umplem rafturile The Empty Shop si sa ii ajutam pe cei care au mai multa nevoie. În 2018, 10.000 de oameni au umplut rafturile Empty Shop. 6.700 de familii au fost ajutate, hainele ajungând la peste 28.000 de persoane din zone sărace și cu risc de abandon școlar. Magazinul este deschis de maine, 24 aprilie pana pe 19 mai, de la ora 10 la 22, in mall Promenada, la etajul 1. Eu am pus deja in rafturi hainutele in dar. #colectiededar #emptyshop #emptyshop2019 #promenadaro #dogood #binelesepoarta