Dan Cruceru: „Un Tati Cool înseamnă să fii alături de copiii tăi, de familia ta”

Cum ţi-a venit ideea să îţi faci un blog de parenting?

Întâmplările din viața de zi cu zi au fost sursa de inspirație. Îmi plăcea să fiu alături de familia mea, să mă implic în creșterea fetiței mele, îmi plăcea să mă laud cu reușitele mele în acest domeniu. Plus că, în urmă cu patru ani, nu existau tătici în zona de parenting blogs și am considerat că ar fi un proiect inedit. Am avut dreptate, Taticool s-a bucurat încă de la început de un mare succes.

De unde numele „Tati Cool”?

Prima dată când mi-am luat fetița în brațe, i-am zis „Eu sunt Tăticul tău!”. Apoi, când m-am hotărât să lansez blogul, am căutat un cuvânt atrăgător care să exprime inedit acest cuvânt: tăticul. Și așa a apărut Taticool, care poate fi citit și tăticul.

În ce fel s-a schimbat viaţa ta de când scrii pe blog?

Dacă te referi la activitatea de blog, atunci îți pot spune că este un job full time. Lucrez cel puțin 8 ore pe zi la el, este o activitate foarte solicitantă, dar și cu multe recompense psihice și materiale. Una peste alta, am mai multe job-uri, dar toate sunt incluse sub umbrela Taticool: blogger, vlogger- canalul Taticool de Youtube, om de televiziune – rubrica de parenting de la „Vorbește Lumea”, om de afaceri – Taticool Shop, un magazin fizic și online cu produse premium pentru copii. Fac foarte multe lucruri sub acest brand. Și, pe scurt, Taticool mi-a dat o nouă viață, o nouă viziune asupra vieții, un nou drum.

Ce înseamnă să fii un „Tati Cool”?

Înseamnă să fii prezent, în primul rând. Să fii alături de copiii tăi, de familia ta. Să vrei să fii acolo, să vrei să lași munca la o parte, măcar câteva ore pe seară. Să vrei să citești povești, să vrei să adormi cu cei dragi în brațe.

Care sunt cele mai vizualizate subiecte?

Sunt două categorii de subiecte pe care le abordez. Primele, cele amuzante, create pe baza întâmplărilor reale din viața cu Sophia. A doua categorie – cele care afectează viața de familie a oricărui român. Ambele categorii sunt foarte apreciate, dar, evident, cele documentate- precum analize pe legea concediului pentru creșterea copilului – sunt cele care au o viață lungă, care sunt indexate în Google foarte bine și sunt citite luni în șir.

Ce ai învăţat de când ai acest blog?

Am învățat că e chiar fain să fii tată. M-am implicat din ce în ce mai mult în creșterea fetiței mele. Și promit să fac la fel și pentru băiețel. Și am învățat că poți crea un întreg lanț de oportunități dintr-o simplă idee. Că poți avea succes, fiind propriul șef. Că e riscant, dar că merită din plin.

Ai şi un vlog, iar fetiţa ta, Sophia, este nelipsită din filmuleţe. Ce părere are ea despre acest proiect?

De Ziua Tatălui, la școală, a fost întrebată ce-i place să facă cel mai mult împreună cu tatăl ei. Să filmeze a fost răspunsul ei. Filmările sunt o joacă a noastră, timp de calitate petrecut împreună. Nu sunt niciodată obositoare, nu durează niciodată prea mult, sunt amuzante și distractive. Și, dacă tot lucrez în televiziune de atâția ani, mi s-a părut firesc să-i arăt acest drum. Dacă, mai târziu, va alege să lucreze în acest domeniu, eu voi fi bucuros. Dar va fi doar alegerea ei.

Cum îţi vin ideile pentru videourile de pe vlog?

Și aici e mult de muncă. E greu să faci trafic cu vloguri educative. Și a fost mare bătaie de cap. Acum, ne-am creat deja un public și oamenii vin ușor pe canalul de Youtube Taticool. Dar fiecare subiect este bine ales, bine documentat, supus unor filtre, sunt multe propuneri care nu sunt aprobate. Adică, sincer, dacă nu lingi un cactus sau dacă nu îți pui un sac pe cap, e foarte greu să faci clipuri cu 1 milion de vizualizări. Noi am reușit să facem milionul fără să ne prostim, ci chiar educând.

Care sunt cele mai importante lecţii pe care un părinte i le poate transmite copilului său?

Să creadă în el. Să creadă că își poate îndeplini orice vis. Să creadă că poate crește drept, puternic. Apoi să fie fericit cu el însuși, mulțumit de el. Dacă a dat totul pentru ceva, atunci să fie fericit chiar dacă nu a reușit. Sunt multe de discutat, dar, în primul rând, părintele îi dă copilului cea mai importantă lecție chiar prin el însuși. Tatăl este primul bărbat din viața copilului lui. Dacă tatăl e un om politicos, galant, cultivat, aplecat spre cunoaștere, atent, iubitor, sunt mari șanse ca și copiii să devină adulți la fel.

Pe lângă blogul de parenting, vlog-ul şi business-ul cu produse pentru copii, cu ce te mai ocupi? Mai ai timp şi de altceva?

Familia este primul loc. Sophia, Cristina și băiețelul ce va veni sunt prioritățile mele. Sincer, de multe ori, am amânat treburi pentru că ei aveau nevoie de mine. Sunt și un norocos pentru că nu am un șef, dar programul familiei este, de obicei, deși aglomerat, foarte bine organizat și împărțit cu atribuții egale între adulți. Și da, am timp și pentru proiecte noi, pentru oameni noi, pentru provocări noi. Asta pentru că eu și Cristina funcționăm ceas în relație și ne ajutăm foarte mult. De exemplu, merg la sală și la fotbal cu prietenii de câteva ori pe săptămână. Reușesc să am grijă și de mine, de preocupările exclusiv bărbătești.

Ce proiecte ai în pregătire?

Vreau să creez o gașcă de tătici implicați. Am lansat, de câteva zile, 4dads. E un proiect de vlogging teribil de serios, în care 4 tați își povestesc viețile de părinți, dar și istoriile care i-au făcut bărbații de azi. Este haios, dar și sensibil și chiar trist, câteodată. E un proiect în care m-am alăturat imediat, am simțit că e nevoie de așa ceva în țara noastră, că trebuie să existe niște tați curajoși, niște oameni care să iasă în conferințe, în work-shop-uri, să afirme public, puternic și unitar că imaginea tatălui modern trebuie să fie alta față de cea de acum 30-40 de ani. Că tatăl trebuie să fie implicat! Da, 4dads e un proiect tare fain și vă invit pe toți să-l urmăriți online, alături de Taticool, evident.

Sursă foto: Taticool.eu, Facebook-Dan Cruceru