Cezar Ouatu, în lacrimi după despărțirea de iubita sa

Cezar Ouatu, în vârstă de 39 de ani, este un bărbat sensibil și cu greu și-a stăpânit emoțiile în fața camerelor de filmat, ba mai mult, interpretul de operă a început să plângă în direct când a vorbit despre despărțirea de iubita sa: „Da, ne ştim de mult timp şi chiar ne dorim binele. M-au făcut să cred că e ceva, mai mult decât o greşeală. Repet, pentru toţi bărbaţii, dacă greşiţi voi mai degrabă, e mult mai demn să fii sincer. Cu tot asumat. Eşec, despărţire, etc. Nu e problemă. Eu acum sunt bucuros de proiectele pe care le am. (…) Sunt sensibil! Pot părea penibil! Asta e. Ăsta sunt eu”, – a spus Cezar Ouatu la Kanal D, lăsând să înțeleagă că infidelitatea ar fi motivul despărțirii.

Cezar Ouatu a punctat până acum trei relații de lungă durată cu persoane cunoscute în lumea mondenă, însă cu niciuna dintre acestea nu a avut șansa de a ajunge la altar. După ce, fără succes, și-a mărturisit iubirea pentru soprana Angela Gheorghiu și a îngenunchat în fața Andreei Petrilă, interpretul de operă părea că și-a găsit liniște în brațele Andreei Vilău, 31 de ani, de profesie make-up artist, însă, iată că de Dragobete, acesta a anunțat despărțirea de iubita sa pe rețelele de socializare:

„Îți mulțumesc din suflet pentru toate clipele minunate, pentru blândețea și răbdarea ta! Îmi este greu să aștern aceste cuvinte și cred că ceva de fiecare dată când drumurile mele, ale tale, ale noastre se separă parcă ceva din noi se rupe! Ar fi fost un an și astăzi Dragobetele, pentru mine este doar o simplă zi gri unde am decis să o fac public nedorindu-mi alte discuții colaterale pe această tema delicată! Sometimes i just want to get far away from it all’ (n.r. câteodată vreau să plec departe de toate”, – a scris Cezar Ouatu pe Facebook.

Sursă foto: Instagram, captură video