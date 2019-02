Preotul, care era considerat a fi un „papă în așteptare”, a fost condamnat în luna decembrie a anului trecut pentru abuzarea a doi băieți în anul 1996, conform Daily Mail.

Pell urmează să îți primească pedeapsa pe 13 martie, însă a anunțat că va face recurs.

„După cum știm, cinci sau șase minute de abuz pot dura o viață întreagă”, a declarat procurorul Mark Gibson, care s-a ocupat de acest caz în Melbourne.

Avocatul preotului a afirmat că acesta va fi vulnerabil în închisoare nu doar din cauza condamnării pentru pedofilie, dar și pentru că Pell „a fost portretizat în media și în toate părțile ca încarnarea diavolului în Biserica Catolică”.

La vremea agresiunii, preotul deținea funcția de Arhiepiscop al orașului Melbourne, o poziție puternică.

Victimele acestuia au fos doi băieți în vârstă de 13 ani. Cei doi copii au fost surprinși de cardinal bând vin sfințit în sacristie. Mai întâi Pell i-a certat, după care i-a abuzat sexual.

Miercuri dimineață, purtătorul de cuvânt al Vaticanului a anunțat că Pell nu mai lucrează cu papa Francisc.

I can confirm that Cardinal George Pell is no longer the Prefect of the Secretariat for the Economy

— Alessandro Gisotti (@AGisotti) February 26, 2019