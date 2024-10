Leonard Miron nu se mai oprește din slăbit. Fostul prezentator de televiziune, greu de recunoscut după transformarea suferită

Leonar Miron și-a surpins fanii din mediul online cu cele mai recente fotografii. Celebrul jurnalist și fost prezentator de televiziune, în vârstă de 55 de ani, pare complet schimbat după ce a slăbit considerabil în ultima perioadă.

Leonard Miron nu se mai oprește din slăbit

Leonard Miron a renuțat la luminile reflectoarelor de ani buni, pentru a se dedica pasiunii pentru croaziere. O altă schimbare importantă survenită în viața lui în ultimii ani este de ordin fizic. Jurnalistul s-a luptat mult timp cu kilogramele suplimentare și cu unele probleme de sănătate apărute din cauza greutății scăpate de sub control, iar anul trecut a deci să-și facă o operație de micșoare a stomacului.

„Eu sunt un tip foarte asumat. Dacă mă întrebi ceva, eu nu o să o dau niciodată cotită. Să mă apuc să pun postări că am băut apă miraculoasă sau am respirat aer din pungă și am slăbit? Nu! În martie ajunsesem la 110 kilograme, ceea ce la vârsta și înălțimea mea… Eu am 1.75 metri. Am zis că trebuie să facă ceva. Am avut și preinfarturi în timpul pandemiei. A fost o chestie și de vanitate, evident. Când te duci să îți iei haine și vezi că nici măcar XXXL nu te mai încap… Mi-a zis Miguel: ‘Fă ceva, pentru că nu mai ai cu ce să te îmbraci.

Pentru că eu nu sunt disciplinat… Eu am canalul meu de YouTube dedicat hotelurilor, vaselor de croazieră, zborurilor cu avioane și filmam un video, iar când l-am montat am auzit cum gâfâiam. Am zis că dacă am ajuns să gâfâi mergând 10 pași… Eu cu sala, cu sportul nu sunt. M-am întors acasă și am zis că trebuie să fac operație”, a declarat Leonard Miron, anul trecut, la Xtra Night Show.

Cum arată Leonard Miron la aproape doi ani după operația de micșorare a stomacului

Leonard Miron a mai precizat în aceeași emisiune că greutatea lui înainte de operație era de 111 kg, iar după intervenție a început să slăbească spectaculos. În cele mai recente fotografii postate de jurnalist pe rețelele de socializare, Leonard Miron apare mai slab ca niciodată. Leonardeste însoțit de iubitul lui, Miguel în croaziere și astfel au șansa să petreacă tot timpul împreună.

„Nu e greu să te menții, dacă respecți niște reguli. Stomacul este un mușchi, iar în momentul în care îl forțezi el se va întinde iar. Eu, de exemplu, nu am mai mâncat până acum paste și orez. Stomacul meu este acum cât o minge de tenis. Din păcate, eu nu mai voie să beau băuturi acidulate. În rest mănânc orice” – a mai spus jurnalistul despre viața lui după operația de micșorare a stomacului.

