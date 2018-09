Cântărețul Tom Odell va susține un concert în București

Cântăreţul indie pop Tom Odell va concerta în România. Evenimentul va avea loc la Arenele Romane din București.

Cântărețul și compozitorul în vârstă de 27 de ani, Tom Odell, a mai fost invitat să cânte de trei ori în România, în cadrul unor festivaluri de muzică, iar acum revine pentru un concert ce se va desfășura la Arenele Romane din București, în data de 16 februarie 2019.

Britanicul va prezenta fanilor românilor noul album “Jubilee Road”, de pe care a fost extrasă piesa ”If You Wanna Love Somebody”, care a fost lansată în luna iunie și a reușit să adune peste 1 milion de vizualizări pe YouTube.

”Sunt foarte mândru de acest album, și după 10 ani de susținut concerte și compus piese în mod obsesiv, simt că acesta este materialul pe care m-am străduit să-l fac dintotdeauna. Trebuia doar să găsesc acea casă în care să-l înregistrez. (…) Acesta este începutul unei noi ere și se numește “Jubilee Road””, a declarat Tom Odell, citat de infomusic.ro.

Artistul s-a făcut remarcat în 2012, odată cu lansarea piesei ”Another Love” , iar cu albumul de debut, “Long Way Down” s-a poziționat pe loc în topul discurilor din Marea Britanie. Succesul internațional nu a întârziat să apară, acesta fiind invitat să cânte pe scenele unor festivaluri renumite precum Glastonbury, T in the Park, Pinkpop, Untold, Awake, Exit Festival și Lowlands.

Bilete pentru concertul de la București s-au pus în vânzare pe rețelele online, iar prețul lor variază între 99 și 159 de lei.

Citește și:

O prezentatoare de la BBC a dezvăluit că mai are “câteva zile de trăit”. Mesajul impresionant pe care l-a transmis

A postat o fotografie pe rețelele de socializare și a primit amenințări cu moartea. Ce a surprins o tânără în imagine

Sursă foto: northfoto.com