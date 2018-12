Bogdan Ioan a câștigat Vocea României 2018

Bogdan Ioan (28 de ani) a câștigat finala concursului Vocea României 2018. Tânărul s-a făcut remarcat încă de la audiții datorită timbrului deosebit și a fost numit „Michael Jackson de România”.

Bogdan Ioan a câștigat marele premiu în valoare de 100.000 de euro

Bogdan Ioan este câștigătorul celui de-al optulea sezon al show-ului „Vocea României”, titlu obținut datorită votului telespectatorilor, pe care i-a convins că merită marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro. Astfel, Smiley a reușit a doua victorie consecutivă, după cea obținută sezonul trecut cu Ana Munteanu și a treia reușită din istoria emisiunii. Smiley a fost câștigător și în primul sezon, în 2011, alături de Ștefan Stan.

Pe locul doi s-a situat Dora Gaitanovici

Pe locul doi s-a aflat Dora Gaitanovici (18 ani), din echipa Irinei Rimes, pe locul trei s-a clasat Alma Boiangiu (26 de de ani), eleva lui Tudor Chirilă și reprezentanta Andrei, Mădălina Coca s-a situat pe ultimul loc.

Câștigătorul Vocea României, Bogdan Ioan s-a făcut remarcat încă de la audiții prin interpretarea piesei „Earth Song”, care a devenit cel mai vizionat moment din istoria emisiunii de la Pro Tv.

În finala „Vocea României” a cântat tot o melodie din repertoriul lui Michael Jackson, „Billie Jean” și a fascinat publicul.

De asemenea, Bogdan a cântat și în duet cu Feli. Cei doi au interpretat melodia „I Want to Spend my Lifetime Loving You”, iar alături de antrenorul său, Smiley, au interpretat hit-ul „În lipsa mea”.

