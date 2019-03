Andrei Aradits, gafă de proporții. Actorul nu și-a recunoscut prietena pentru că era nemachiată

Andrei Aradits, în vârstă de 46 de ani, fost jurat la emisiunea Te cunosc de undeva, a dezvăluit unul dintre acele momente penibile când și-ar fi dorit să se deschidă pământul și să se facă nevăzut. Actorul a povestit că și-a confundat prietena cu mama acesteia din cauza faptului că nu era machiată, iar el nu o văzuse niciodată fără make-up: „Am făcut multe gafe de-a lungul timpului, dar nu pot să le spun, că sunt persoane publice în joc. Am cunoscut o persoană și persoana respectivă era mereu machiată, iar la un moment dat, dimineața, m-am dus și am deschis ușa, am crezut că este maică-sa, că era demachiată. I-am și zis: «Sărut mâna, nu vă supărați, e acasă…?». Era în fața mea și nu am recunoscut-o”, – a mărturisit Andrei Aradits pentru Libertatea.

Dar Andrei Aradits nu este singurul care a gafat-o în stil mare, ci și Corina Caragea. Îndrăgita prezentatoare a rubricii de sport de la Pro TV a povestit că momentul s-a petrecut chiar în direct, în timpul unui jurnal de știri: „De curând, am făcut o gafă la jurnal. În loc de «Rednic i-a trimis pe cei doi fotbaliști în Panama», am zis că i-a trimis în «pana mea». Am râs cu lacrimi toți din echipă. în ziua respectivă”, – a declarat Corina Caragea pentru sursa citată.

