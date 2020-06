Se spune că o poză face cât 1000 de cuvinte, dar, dacă e să privim lucrurile #pebune, multe dintre pozele perfecte din feed-urile de social media pot fi descrise într-un singur cuvânt: #fake.

Însă mai contează asta când like-urile și faima pe care le aduc par a fi reale?

E întrebarea la care încearcă să(-și) răspundă și personajele din The CROPPERS, cel mai nou serial #pebune de la KFC. Disponibil pe canalele de YouTube, Facebook și IGTV , el ilustrează viețile unor adolescenți (Lia, Flo, Selena și David). În goana după likes, comments & shares, ajung să identifice o nouă idee de business în mediul online, dedicată în mod special tinerilor – crearea verticalei #socialmediaready. Tensiunile create în jurul discrepanței dintre verticala perfectă și orizontala #pebune au dat curs unor întrebări pe baza cărora se desfășoară întreaga acțiune a serialului. Până unde suntem dispuși să mergem pentru fotografia perfectă? Cât din viața noastră reală suntem dispuși să decupăm? De ce ne obsedează cum părem pe net — și, mai ales, când a ajuns asta să fie mai important decât cine suntem, ce facem și cum arătăm #pebune?



Un rol la fel de important în The CROPPERS îl joacă și tehnologia. KFC a folosit, în premieră, o inovație care completează atât experiența de vizionare, cât și narativul. Cei care urmăresc conținutul de pe telefon, pe www.thecroppers.ro, au posibilitatea de a face switch în timp real între formatul video vertical și cel landscape pentru a trece de la perspectiva perfectă, obiectul business-ului propus de cei patru puști, la cea reală, #pebune. Prin urmare, The CROPPERS nu este doar un serial care tratează o temă legată de fakeness-ul în social media, ci oferă și o exemplificare at its best. Astfel, KFC ilustrează cu ajutorul tehnologiei faptul că ceea ce vedem într-o verticală perfectă pentru social media este doar o parte dintr-un orizont mai larg, fie că este imperfect sau doar altfel.

Pe perioada difuzării serialului fanii KFC pot comanda The CROPPERS bucket, un produs în ediție limitată.

Pentru a completa universul 100% digital al serialului, KFC a lansat și un podcast dedicat pe Spotify. Extra conținutul disponibil construiește universul The CROPPERS, oferind poveștii mai multe niveluri narative. Jurnalul Liei este primul podcast al unui personaj dintr-un serial românesc. La suprafață este povestea celor 4 tineri care lansează acest business inovator, însă, dacă mergeți în profunzime, o să descoperiți călătoria interioară a personajului principal, a Liei.

Ea are o transformare pe tot parcursul serialului și ajunge la o revelație pe care o trăiește la final și o verbalizează într-un monolog.

Dacă ți s-a făcut poftă să urmărești The CROPPERS, cel mai nou serial #pebune de la KFC, hai să-l vezi aici.