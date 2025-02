What’s Up, întâmplare inedită cu un livrator. De ce a decis bărbatul din Nepal să îi mănânce mâncarea artistului, în fața casei lui

What’s Up (36 ani) a avut parte de o întâmplare inedită zilele trecute, după ce a comandat mâncare. Artistul își aștepta liniștit comanda când a observat că a ratat apelul livratorului. Ieșind afară pentru a o prelua, cântărețul a observat cu stupoare că livratorul, originar din Nepal, se așezase în fața locuinței sale, unde se bucura de preparatele comandate de What’s Up. Acesta a filmat întreaga scenă.

What’s Up, întâmplare inedită cu un livrator

What’s Up a avut parte recent de o întâmplare care l-a scos din sărite. Artistul, pe numele lui adevărat Marius Marian Ivancea, și-a comandat mâncare pe Glovo și a așteptat ca livratorul să îi aducă preparatele. În momentul în care a dat comanda, artistul nu se aștepta să rămână fără cină.

Acesta a povestit că nu a ratat apelul telefonic al livratorului. Acesta, în loc să mai aștepte sau să încerce să îl contacteze din nou pe cântăreț, a decis să anuleze comanda și să își însușească preparatele.

Bărbatul nu se aștepta, totuși, ca What’s Up să iasă din casă și să îl surprindă bucurându-se din plin de mâncarea lui. Deși artistul a filmat totul, nu el a fost cel care a făcut-o publică, ci prietenul său, Boier Bibescu.

„Mi se pare ireal ce a pățit What’s UP. Deci fiți atenți la filmulețul ăsta care urmează, că l-am salvat. Nu îmi vine să cred. Fiți atenți aici”, a spus Boier Bibescu, înainte de a le arăta tuturor pățania prietenului său, pe TikTok.

Ce explicație i-a oferit livratorul

Livratorul s-a așezat în fața casei lui What’s UP și a început să mănânce preparatele aduse. Explicația bărbatului din Nepal a fost: „E prea târziu. Am anulat comanda”.

Supărat peste măsură, artistul consideră că bărbatul a avut un comportament necorespunzător.

„Deci omul m-a sunat, nu am răspuns că nu am auzit și acum ce credeți că face… Omul meu stă aici și mănâncă mâncarea mea și îmi spune că e prea târziu. Cum să îmi spui că e prea târziu și să mănânci mâncarea la mine în fața casei? Cum să stai în fața casei mele să mănânci mâncarea mea? Indiferent, chiar dacă ai dat anulare. Vedeți ce frumos e. Așa e și când mergem noi în Spania, Italia și muncim, tot așa se întâmplă. Dar omul are atâta impertinență să stea în fața casei mele, să mănânce mâncarea mea și acum pleacă de parcă nu s-a întâmplat nimic”, a povestit What’s Up, vizibil indignat.

Fanii au avut păreri împărțite despre pățania artistului. Unii s-au amuzat copios pe seama situației, în timp ce alții l-au îndemnat să facă o plângere către firma de livrare.

Sursă foto: Instagram

