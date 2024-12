Wayne Northrop din „Zile din viața noastră” a murit la 77 ani. Actorul a fost diagnosticat cu Alzheimer în urmă cu șase ani

Wayne Northrop, cunoscut pentru rolurile sale din serialul „Zile din viața noastră”, a murit la vârsta de 77 de ani. Actorul a încetat din viață în Los Angeles, pe 29 noiembrie. Acesta fusese diagnosticat, în urmă cu șase ani, cu Alzheimer.

Wayne Northrop din „Zile din viața noastră” a murit

Wayne Northrop, cunoscut cel mai bine pentru rolurile sale din serialul „Zile din viața noastră” (Days of Our Lives) a murit la vârsta de 77 de ani. Actorul s-a stins în Los Angeles, la Motion Picture and Television Woodland Hills Home, vineri, 29 noiembrie, la șase ani după ce a fost diagnosticat cu boala Alzheimer.

„Și-a dat ultima suflare în brațele familiei sale”, a spus soția lui Northrop, actrița Lynn Herring Northrop, în vârstă de 66 de ani, într-o declarație obținută de People.

„Vrem să mulțumim celui mai grijuliu și uimitor loc, Motion Picture and Television Home, pentru că a avut atâta grijă de el. Wayne a atins atât de mulți oameni cu simțul umorului și spiritul său. Soț de 43 de ani, cel mai bun tată pentru cei doi băieți ai săi, Hank și Grady, și un fermier care își iubea vacile și era prieten pentru mulți”, a mai spus soția lui Wayne Northrop.

Citește și: Cum s-au îmbrăcat vedetele de Ziua Națională a României. Andra, Andreea Ibacka și Monica Bîrlădeanu, strălucitoare în costume populare

Citește și: Iustina Loghin de la „Insula Iubirii” a primit o mașină Porsche de la soțul ei, Cornel Luchian. Cum arată și cât costă bolidul de lux

Cine a fost Wayne Northrop

Wayne Northrop este cel mai bine cunoscut pentru portretizarea detectivului Roman Brady în „Zile din viața noastră” din 1981 până în 1984 și din nou din 1991 până în 1994. A apărut în peste 1.000 de episoade ale serialului, iar povestea de iubire dintre Roman și Dr Marlena Evans, interpretată de Deidre Hall, a devenit favorita fanilor serialului.

Printre alte roluri notabile ale lui Northrop se numără Michael Culhane din „Dynasty”, precum și Rex Stanton din „Port Charles”. De asemenea, a apărut în episoade unice dintr-o serie de seriale, inclusiv L.A. Law, Hotel și Cold Case.

Citește și: Cât costă cozonacii făcuți de Laura Cosoi. Actrița deține un lanț de brutării

Citește și: Elton John și-a pierdut de tot vederea la ochiul drept: „Este un proces extrem de lent”

Wayne Northrop s-a născut pe 12 aprilie 1947 și a crescut în orășelul Sumner, Wash. A absolvit Universitatea din Washington cu o diplomă de licență în comunicații, apoi, după ce a călătorit prin Europa timp de câțiva ani, s-a înscris la o clasă de actorie la Seattle Community College.

Actorul și soția sa, care s-au căsătorit în 1981 după ce s-au cunoscut la o clasă de actorie, au cumpărat în cele din urmă o fermă de vite în Raymond, California, și au petrecut ultimii 35 de ani administrând proprietatea. Ei au achiziționat, de asemenea, cea mai veche casă din oraș – construită în 1886 – și au transformat-o într-un sit și un muzeu protejat istoric pe care turiștii îl pot vizita.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Wayne Northrop

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News