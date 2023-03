Vladimir Drăghia are două fiice, dar vrea o familie mare: “Mi-ar plăcea să putem adopta un copil”/ Exclusiv

Vladimir Drăghia reușește să facă față pe toate planurile, el împărțindu-se între responsabilitățile de tată și soț, proiectele sale online ca influencer și serialul de succes “Clanul”, unde îl interpretează pe polițistul Mișu.

În exclusivitate pentru UNICA.ro, actorul a povestit cum s-a schimbat viața lui de când este tată, dar și la ce strategie a apelat împreună cu soția sa, Alice, pentru ca ambele fete să se simtă în centrul atenției și să nu existe mici supărări din partea Zorei, prima fetiță a cuplului. Deși provocările apar la orice pas în ceea ce privește rolul de părinte, Vladimir intenționează să își mărească familia peste minim 5 ani. Actorul a dezvăluit, pentru UNICA.ro, că are în plan să adopte un copil, dar și care este secretul relației fericite pe care o are cu partenera sa de viață, Alice Cavaleru.

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru au împreună două fiice, dar le-ar plăcea să adopte un copil peste câțiva ani

Din vara anului trecut, Vladimir Drăghia a tras lozul câștigător și și-a adjudecat rolul polițistului Mișu în serialul “Clanul”, care se difuzează la Pro TV în fiecare duminică, de la ora 20.00, iar o lună mai târziu, actorul făcea cunoștință cu Alegra, cea de-a doua lui fiică.

Care e atmosfera acasă cu trei fete? Te consideri un răsfățat al sorții?

Da, cred că sunt. Eu am preluat-o pe Zora, lângă care e o adevărată delectare să fiu, iar Alice e lipită de Alegra. Noi doi, eu și Alice, ne vedem printre rânduri, dar știm că trece repede, așa că ne bucurăm de ce ne putem bucura, cât durează. Creșterea copiilor este o suită de faze, de perioade; nu poți aștepta să treacă una, că vine alta lipită. Trebuie să-ți duci viața, adică ce ține de tine, de personal, concomitent cu fazele astea de creștere a copiilor, că altfel rămâi pe afară, nu mai ai loc niciodată de tine.

Cât de mult te-a schimbat rolul de tată? Ce calități ai descoperit că ai și de care habar nu aveai?

Am crescut ca om. Cred că am devenit mai bun, mai răbdător. Am înțeles că nu e doar despre mine. M-a învățat plăcerea de a oferi, de a îngriji.

Ca părinte, ai învățat lecția răbdării? Cum vă împărțiți sarcinile tu și Alice?

Încă învăț. Eu am preluat-o pe Zora, iar Alice are grijă de Alegra.

Vladimir Drăghia: “Mi-ar plăcea ca peste 5-7 ani să putem adopta un copil”

Vă mai doriți copii? Te vezi și tată de băiat?

Momentan mi-e greu să-mi imaginez cum ne-am putea descurca. Știu că sunt familii cu 3-4-9 copii, dar noi suntem la limită cu toate acum. Simt că ținem 5 mingi în aer și starea de bine e într-un echilibru care necesită foarte multă grijă pentru a-l păstra. Mi-ar plăcea ca peste 5-7 ani să putem adopta un copil, dar mai este până atunci. Momentan rămâne doar un gând. Dacă vom fi vreodată pregătiți, probabil se va întâmpla.

Care a fost cel mai greu moment în cei 9 ani de când sunteți împreună?

Nu știu. Mă gândesc acum și nu-mi vine unul anume în minte. Nu e mereu lapte și miere, lucrăm la noi continuu. Am avut noroc de o parteneră cu care se poate discuta. E mare lucru.

Vladimir Drăghia: “Nu aș mai merge în SUA nici măcar în vizită”

În liceu ai ratat șansa de a pleca în SUA cu o bursă din cauza banilor. Ai renunțat definitiv la această idee sau vrei să trăiești, la un moment dat, visul american?

Atunci nu voiam neapărat să plec în SUA, voiam cu orice preț să plec din Brăila. 🙂

Nu aș mai merge în SUA nici măcar în vizită. Am fost, am văzut, nu mi-a plăcut. Probabil nu voi pleca din România. Am prins rădăcini aici și mi-e bine. Cu bune, cu rele, asta e casa noastră. Din fericire, acum putem călători oriunde, oricând, dacă simțim nevoia de o scurtă schimbare de peisaj.

Vladimir Drăghia: “Primii bani i-am făcut la 12-13 ani”

Care au fost momentele din copilărie care te-au marcat? Care te-au forțat să te maturizezi? La ce vârstă ai câștigat primii bani și ce ți-ai cumpărat din ei?

Cred că totul a început la 6 ani, când m-am apucat de înot. Sportul de performanță are darul ăsta de a te oțeli zi de zi.

Primii bani i-am făcut la 12-13 ani, tot din înot. Primeam lunar bonuri și țin minte că mi-am luat și dulciuri, dar mândria mare a fost că am putut lua o pungă imensă de detergent pentru acasă. Apoi, pe la 15 ani, țin minte că am câștigat primii bani din bișniță cu haine și pantofi sport, iar din banii ăia am luat un cuptor cu microunde și am pus parchet acasă, la Galați. Pe atunci locuiam în Brăila, la internat.

Alice Cavaleru a născut pe 6 septembrie 2021 a doua fetiță. Vladimir Drăghia și soția lui au ales un nume rar întâlnit pentru micuța lor. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară în 2017, când a venit pe lume Zora.

Viața a bătut filmul în cazul tău. Ai făcut înot de performanță, ai încărcat tiruri în Italia, joci în reclame și filme. Care a fost persoana sau contextual care ți-a schimbat radical viața?

Cea care mi-a și dat-o. Maică-mea. 🙂 Probabil și antrenoare mea de la Brăila, Laura Sachelarie, a avut o influență puternică în dezvoltarea mea.

