Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț, o poveste de iubire ca un basm, de peste 55 de ani. „A fost dragoste la prima vedere!”

Victor Rebengiuc (90 de ani) și Mariana Mihuț (81 de ani) au o poveste de dragoste așa cum rar ne este dat să întâlnim.

S-au întâlnit în timp ce se filma “Pădurea Spânzuraților”, în 1964 și a fost dragoste la prima vedere între ei. El juca rolul personajului Apostol Bolog, iar ea al partenerei ei. Frumusețea răvășitoarei, dar și talentul Marianei Mihuț l-au atras din prima pe Victor Rebengiuc. Iar reputatul actor nu a stat prea mult pe gânduri până când a început să o curteze.

Victor Rebengiuc, despre întâlnirea cu Mariana Mihuț: „A fost dragoste la prima vedere!”

„Mariana era o tânără studentă când ne-am cunoscut. Cum ar fi putut să nu-mi placă? Era tânără frumoasă, era atrăgătoare. Cu Mariana a fost dragoste la prima vedere. Ne-am întâlnit în 1964, când filmam „Pădurea spânzuraților”. Ea juca rolul logodnicei mele. Era tânără, încă studentă, în ultimul an la institut, drăguță, frumușică.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Am avut o tresărire, un fior, un zvâc. A fost un ‘coup de foudre’. Mi-a plăcut când am cunoscut-o, am început s-o curtez chiar în timpul filmărilor.(…) Întâmplător am aflat ca eram vecini de bloc. Ne-am propus să ne întâlnim mai des și din chestia asta a ieșit ce-a ieșit”, a spus Rebengiuc”, a povestit marele actor, într-un interviu, în trecut, pentru Adevărul.

Rebengiuc era căsătorit de patru ani cu actrița Anca Verești. După întâlnirea cu Mariana Mihuț, actorul a divorțat de soție pentru ca, un an mai târziu, să se poată căsători cu cea care i-a pus inima pe jar. Actorul povestea în urmă cu ceva timp că relația cu Anca începuse să scârțâie înainte e a o cunoaște pe Mariana. Deși Anca Verești a fost prima lui iubire și între ei a fost o dragoste sinceră, cei doi nu au fost sortiți să-și petreacă restul vieților împreună.

A divorțat de actrița Anca Verești. „Nu mai era dragostea aceea de la început”

„M-am despărţit de Anca pentru că am întâlnit o altă fată foarte frumoasă, foarte talentată, pe care o chema Mariana Mihuţ. Oricum, relaţiile dintre mine şi Anca se răciseră şi intraseră într-o rutină. Eram căsătoriţi, dar nu mai era dragostea aceea de la început, de pe vremea Institutului.

A fost o femeie pe care am iubit-o, o pasiune a tinereţii, însă nu pot să fac un roman de viaţă sau de dragoste. Au trecut peste 50 de ani de când ne-am despărţit. Sunt de atâta vreme căsătorit cu Mariana, încât simt că am fost împreună de la începutul vieţii. Parcă nu a mai fost o altă căsnicie înainte” – a dezvăluit marele actor.

Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț s-au căsătorit civil în 1965. Zece ani mai târziu, în 1975, a venit pe lume fiul lor, Tudor. Cununia religioasă a avut loc mulți ani mai târziu, în 1992. Actorul dezvăluia acum ceva timp că fiul său a fost cel care i-a convins să-și lege destinele și în fața lui Dumnezeu. Experiența a fost una extrem de emoționantă pentru cei doi mari actori.

„Am trăit unul dintre cele mai emoţionante momente din viaţa noastră”

“Ne-am cununat însă religios în 1992, iar naşi ne-au fost pictorul Paul Gherasim şi soţia sa, Lilica. Ne-am cununat religios de dragul fiului nostru, Tudor, care a insistat să mergem în faţa altarului. El ne-a convins că merită să trăim acest act chiar şi după aproape 30 de ani de căsnicie. A avut dreptate. Ne-am cununat la Biserica Stavropoleos şi am trăit unul dintre cele mai emoţionante momente din viaţa noastră.”

Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț fac parte din Generația de Aur a actorilor români. Cei doi au cariere impresionate de peste șase decenii în teatru și film. Cele două figuri majore ale culturii românești au avut o contribuție extrem de importantă în dezvoltarea teatrului și a cinematografiei.

Cei doi nu au fost doar parteneri de viață, dar au împărțit și scena de-a lungul multor ani, scriind istorie cu rolurile meorabile pe care le-au interpretat.

„Am lucrat împreună tot timpul. Poți să rămâi împreună și peste jumătate de secol, cu răbdare, cu înțelegere. Avem metode diferite de a ne apropia de rolurile pe care le avem. Nu discutăm, prea mult asupra rolurilor, că intrăm în conflict. Fiecare își vede de treaba lui. Ne cunoaștem de mult și ne îngăduim.”, a mărturisit Victor Rebengiuc, pentru Libertatea.

Generații întregi de cinefili l-au admirat pe Victor Rebengic în filem meorabile precum „Moromeții”, „De ce trag clopotele, Mitică?”, „Balanța”, „Prea târziu”, „Terminus Paradis”, „Niki Ardelean, colonel în rezervă”, „Tertium non datur”, „Tănase Scatiu”, „Dreptate în lanțuri”, „Faleze de nisip”, „Omul zilei”, „Medalia de onoare”, „Câinele japonez” sau „Aferim!”.

Mariana Mihuț a interpretat roluri remarcabile în „De ce trag clopotele, Mitică?”, „Balanța”, „Cei care plătesc cu viața”, „Capcana”, „Ultima frontieră a morții”, „Cel mai iubit dintre pământeni”, „Diminețile unui băiat cuminte”, „Profetul, aurul și ardelenii”, „Un echipaj pentru Singapore”, „Fructe de pădure”, „Nunta mută” sau „Tatăl fantomă”.

Foto – Facebook, Hepta