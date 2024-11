TJ Miles nu a fost lăsat să voteze: „A chemat și poliția, m-au scos afară cu forța” / Video

TJ Miles a avut probleme în momentul în care a vrut să-și exercite dreptul la vot duminică, 24 noiembrie. Artistul în vârstă de 36 de ani, originar din Constanța, a fost scos afară din secția de votare de către poliție.

TJ Miles, dat afară din secția de votare

TJ Miles, pe numele său adevărat Tiberiu Iordache; a întâmpinat probleme în momentul în care a ajuns la secția de votare pentru alegerile prezidențiale de duminică. 24 noiembrie. Artistul, care are atât cetățenie canadiană cât și română, nu a fost lăsat să voteze. Mai mult, acesta a fost scos afară din secție cu ajutorul Poliției.

Influencerul nu deține buletin românesc, astfel că președintele secției de votare i-a spus că nu poate să îl lase să voteze. Totuși, artistul i-a explicat că el este român și are pașaport întrucât s-a născut în România. Cum nu a vrut să plece și a insistat să fie lăsat să-și exercite dreptul la vot, a fost chemată Poliția.

Mai apoi, TJ Miles a apelat la Autoritatea Electorală Permanentă și a putut să voteze la alegerile prezidențiale, la primăria din Tunari.

„Am votat la primărie. Fii atent. Să vă spun ce s-a întâmplat. Am venit aici și nu mi-a dat voie să votez la început. Mi-a spus că nu am voie să votez că nu am buletin. Le-am spus că eu sunt născut în România, eu am pașaport românesc și am voie să votez. Punct. Mi-a spus că nu am voie să votez și să plec. Zicea că așa e legea, vorbea președintele secției. A chemat și poliția, m-au scos afară cu forța. Ok, am înțeles. Am sunat la Autoritatea Electorală Permanentă. Am sunat polițiștii și eu au zis să sun la Autoritatea Electorală și că o să mă ajute ei, o să-mi spună dacă pot vota”, a povestit TJ Miles pe InstaStory.

Artistul nu înțelege cum i s-a putut întâmpla asta

TJ Miles a explicat că el are cod numeric personal fiind născut în România, precum și pașaport românesc, astfel că are voie să voteze, mai ales că la alegerile anterioare a votat fără probleme.

După ce a sunat la Autoritatea Electorală Permanentă i s-a spus că este totul în regulă, astfel că s-a întors în secția de votare și și-a exercitat dreptul.

„Eu am pașaport românesc, dar nu am buletin românesc. Eu sunt român prin naștere și am CNP. Când conduc pe stradă, eu nu am buletin sau permis românesc. Le am pe cele canadiane, iar permisul îl am internațional. Eu când mă prezint oriunde în țara asta mă prezint cu pașaportul. În trecut am mai votat cu pașaportul, dar acum nu m-au lăsat. Am sunat la Autoritatea Electorală și doamna de acolo mi-a spus să o las câteva minute, apoi m-a sunat. A fost foarte profi și mi-a zis că să merg înapoi în secție cu telefonul și să îl dau pe președintele secției. Același om care m-a dat afară și care se umflase orezul în el, acum s-a dezumflat. Doamna de la Autoritatea Electorală i-a spus că este specificat în cartă și că eu am voie să votez. S-a uitat el panicat, dacă nu știi, află. Eu mă întorc și știu ce am de făcut. Multe persoane în România nu se educă și merg după cum bate vântul”, a mai spus TJ Miles în mediul online.

Născut în 1988 sub numele de Tiberiu Iordache, TJ Miles, în vârstă de 36 de ani, deține dublă cetățenie, canadiană și română. Până la vârsta de 8 ani, a crescut în Constanța, după care familia lui s-a mutat în Dubai. După o perioadă petrecută acolo, familia lui TJ Miles a emigrat în Canada.

Sursă foto: Instagram

