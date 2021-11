Denis de la The Motans, primele declarații despre iubita lui, Bianca

Invitat în podcastul „Vin de-o poveste”, găzduit de Radu Țibulcă, Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a vorbit pentru prima oară despre iubita lui, Bianca.

The Motans, primele declarații despre iubita lui, Bianca

„Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert, a venit la un concert de-al meu la Cluj. Ulterior, ne-am întâlnit la un concert la Dej. De acolo a început totul. A fost cea mai romantică întâlnire. După concert, am zis să mai stăm împreună de vorbă. Și ne-am dus la o benzinărie, pentru că era singura chestie deschisă”, a povestit solistul.

„Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: «Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe de vodkă». Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e adevărat. Țin minte că aveam și niște căni de ceai”, a continuat.

„Pentru noi, următorul an, era tradiție, Bianca cumpăra niște sticluțe de vodkă. Cu timpul am început să ne apropiem. Nu a durat foarte mult să ne dăm seama că e ceva special. A fost o chestie super interesantă, am simțit în ea o cortină de siguranță”, a completat.

„Mereu când mă uitam în ochii ei mă simțeam liber să-i spun orice. Bine, nu de la prima întâlnire, după puțin timp. Am simțit că este ceva diferit acolo. Nu se compară cu nimic din ce am avut până atunci”, a mai spus. Perechea locuiește împreună în București.

„Sunt împreună de ceva timp, dar își țin relația ascunsă. Petrec vacanțe împreună, ea merge la concertele lui, dar nu se afișează împreună. Bianca tot timpul îl urmărește din public. Nu vrea să iasă în evidență”, a declarat o sursă apropiată cuplului, pentru Cancan.

