Artiștii Tavi Colen (53 de ani) și Alin Oprea (49 de ani) au dat naștere împreună celebrei trupe Talisman. După 15 ani de la destrămarea proiectului, Tavi Colen vorbește despre conflictul cu Alin.

„M-au acuzat ziariștii că ne-am certat [din cauza] fostei lui soții. Eu am închiriat casa cu Alin. Când am văzut-o prima dată pe Larisa, am dat-o afară din casă. Dar nu [din cauza asta] s-a destrămat trupa”, a declarat Tavi Colen în emisiunea Xtra Night Show.

Tavi Colen, noi dezvăluiri despre conflictul cu Alin Oprea

„Alin nu ținea pasul cu mine niciodată. Și am zis mai bine să mă retrag eu. Atunci am luat hotărârea să plec. Mi-a fost greu pentru că eu am căzut așa, de sus, ca din copac.

El într-o dimineață mi-a luat tot. Viață, palmares, trupă, instrumente, tot! Nu am să-l iert niciodată. A fost mai deștept! S-a dus cu cinci ani înainte la OSIM și a înregistrat marca Talisman pe numele lui!”, a mai spus Tavi Colen.

Cine l-a ajutat pe Tavi Colen să depășească destrămarea trupei?

De 10 ani, Tavi formează un cuplu cu Emma Ștefan despre care spune că a fost singura care l-a ajutat „să-și revină”. „Ajunsesem să nu am bani nici să iau banane.

Mă uitam la o banană și mă gândeam că pentru a doua nu mai am bani. A trebuit să-mi revin în primul rând cu capul. Emma m-a ajutat, altfel acum eram la Spitalul 9!

Nu a venit nimeni, nici un măcar un prieten să mă ajute să mă ridic în perioada aia”, a mai spus artistul.

În exclusivitate pentru Click!, Alin Oprea a spus că refuză să vorbească despre înregistrarea trupei Talisman pe numele lui. „Să fie sănătos și să-i dea Dumnezeu tot ce-și dorește. Legat de acest subiect sunt în silenzio stampa din 2006 și așa voi rămâne în continuare.”

La sfârșitul anului 2020, însă, Alin mărturisea că ar vrea ca trupa să aniverseze 25 de ani în formula originală. În prezent, solistul divorțează de fosta parteneră de viață, Larisa Oprea.

Unul dintre motivele separării ar fi fost distanța, Larisa locuind în Londra, alături de cei doi copii ai lor, Melissa (18 ani) și Adrian (21 de ani), care studiază acolo. În prezent, Alin formează un cuplu cu o tânără numită Medana Medaria.

Foto: Facebook / Instagram / Libertatea.ro

