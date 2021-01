Tatăl lui Oase de la Asia Express a murit

Știre în curs de actualizare

Potrivit Playtech, tatăl lui Ionuț Dongo, cunoscut de public drept Oase, fost concurent și co-prezentator Asia Express, a murit în urma infecției cu noul coronavirus.



Cum a ajuns dansatorul să fie cunoscut drept Oase? „Porecla vine de la faptul că am dansat breakdance foarte mult timp și toată lumea îmi spunea că părea că nu am oase”, dezvăluia în primăvara anului trecut, pentru OK! Magazine.

„Habar nu am ce îmi rezervă viitorul, îmi place să trăiesc clipă, am niște propuneri de a rămâne în televiziune, dar nu știu ce o să urmeze”, mai spunea atunci, pentru aceeași sursă.

Foto: Instagram

