Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii, la Jocurile Olimpice de la Paris. Ce fel de mamă este actrița

Pe cât de dezinvoltă este pe platourile de filmare, pe atât de discretă este actrița Sarah Jessica Parker în viața de zi cu zi. Protagonista din serialul „Totul despre sex” și actorul Matthew Broderick au trei copii pe care îi țin relativ departe de lumina reflectoarelor de la Hollywood. Recent, fiul în vârstă de 21 de ani al cuplului a publicat o fotografie rară cu familia lui în formulă completă.

Fotografie rară cu cei trei copii ai actorilor Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker (59 de ani) și Matthew Broderick (62 de ani) formează un cuplu din anul 1991 și împreună au trei copii, un fiu, James Wilkie Broderick, și două fiice gemene, Tabitha Hodge Broderick și Marion Loretta Elwell Broderick (13 ani). Familia a mers împreună la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, de unde James a publicat mai multe fotografii pe Instagram.

Familia a realizat o fotografie de grup în fața uneia dintre arenele olimpice, care afișa o serie de steaguri internaționale și sigla Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. James a surprins și un selfie cu surorile sale în tribune, în timp ce urmăreau un meci de volei pe plajă. Într-o altă imagine, James și tatăl lui sunt surprinși zâmbitori, cu Turnul Eiffel în fundal. „Destul de cool!”, a scris James Broderick în descrierea postării.

Ce fel de mamă este actrița din „Totul despre sex”

„Copiii mei vreau să se simtă bine în privința lucrurilor care îi interesează. Și vreau să se simtă încântați de viitor, chiar dacă lumea este incredibil de complicată și, în cele din urmă, vor fi expuși rețelelor sociale și tuturor minelor care există acolo. Vreau ca ei să găsească confort în individualitate”, spunea Sarah Jessica Parker în august 2023, pentru Fashion Magazine.

Printre celebritățile de la Hollywood prezente la Jocurile Olimpice de la Paris s-au numărat și cuplul format din Eva Mendez și Ryan Gosling, dar și duo-ul tată-fiică format din John Travolta și Ella Bleu Travolta.

De ce a purtat Sarah Jessica Parker o rochie neagră la nunta cu Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick s-au căsătorit în anul 1997. Protagonista serialului „Totul despre sex” a optat pentru o rochie lungă neagră, creație Morgane Le Fay, lucru pe care l-a regretat ulterior.

„Mi-a fost rușine să caut o rochie de mireasă. Știam un magazin care-mi plăcea, am mers și am ales ceva de acolo. Dacă aș putea da timpul înapoi, aș purta o rochie de mireasă adecvată, frumoasă, așa cum ar fi trebuit să port în acea zi”, a declarat actrița în emisiunea „What Happens Live with Andy Cohen”.

Foto: Instagram/@jwbr0derick

