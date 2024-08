Marylin Fitoussi, creatoarea de costume a serialului „Emily in Paris”: „Când nu ești îmbrăcat ca toată lumea, nu gândești ca toată lumea” / Exclusiv

Marylin Fitoussi, creatoarea de costume a serialului „Emily in Paris”, abordează moda într-o manieră unică și revigorantă. Fitoussi iubește să încalce „regulie”, să surprindă, și, mai ales, să trezească reacții puternice în telespectatorii producției Netflix. Și nu o interesează câtuși de puțin dacă emoțiile pe care le generează sunt pozitive sau negative. Pe Marylin am avut plăcerea să o cunoaștem în persoană, pe platourile de filmare ale sezonului 4 „Emily in Paris”, în urmă cu câteva luni. Atunci, creatoarea de costume ne-a spus ce sfat are pentru persoanele care încă nu și-au definit stilul personal, dar și cum colaborează cu actorii pentru a crea ținutele personajelor lor.

Sfaturi de fashion de la Marylin Fitoussi, creatoarea de costume a serialului „Emily in Paris”

În luna aprilie am avut oportunitatea de a vizita platourile de filmare ale serialului „Emily in Paris” și să aflăm detalii în premieră despre sezonul 4 al producției Netflix, care s-a lansat în două părți anul acesta. Prima parte a apărut pe 15 august, urmând ca a doua să apară la aproximativ o lună diferență, pe 12 septembrie.

Am realizat interviuri cu protagoniștii Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau) și Bruno Gouery (Luc), dar și cu Darren Star, creatorul serialului, și cu Marylin Fitoussi, creatoarea de costume. Fitoussi ne-a spus, printre altele, ce părere are despre hate-ul online la adresa serialului, dar și ce sfat are pentru persoanele aflate încă în căutarea stilului personal.

„Când nu ești îmbrăcat ca toată lumea, nu gândești ca toată lumea.”

„Fiți îndrăzneți. Nu fiți plictisitori. Purtați haine amuzante. Viața este prea scurtă pentru a purta haine plictisitoare. Sincer. Trebuie să își asculte instinctul. Nu urmați regulile. Nu urmați tendințele. Evitați tendințele. Evitați logo-urile. Trebuie să fiți un spirit liber. Când nu ești îmbrăcat ca toată lumea, nu gândești ca toată lumea. Fiți unici.

Moda este aici pentru a bucura oamenii. Pentru a-i face să se distreze cu propriile haine. Nu urmați regulile din revistele de fashion, care decid ce se poartă, ceea ce este la modă și ce nu. Vreau să văd ce fel de Biblie folosesc pentru a spune: «Nu, nu poți combina trei imprimeuri. Culoarea asta nu se potrivește cu culoarea asta». Unde? Cine a scris asta?”, a spus Marylin Fitoussi, pentru Unica.ro.

Ce spune despre colaborarea cu actorii

Fitoussi ne-a dezvăluit și că ținutele personajelor sunt efortul colaborării dintre ea, actori și Darren Star, creatorul producției.

„Da, pentru că sunt actori, nu modele. Un model nu are păreri. Cu actorii, construim împreună personajul. Chiar am nevoie de feedback pentru că ei trăiesc cu personajul. Ei știu exact unde este limita, dacă nu mai corespunde personajului sau dacă este prea mult sau prea devreme. Așa că trebuie să lucrez cu ei. Este un dialog continuu și îi invit să colaboreze cu mine.

Prefer ca cineva să mă împingă de la spate și să-mi ceară să merg mai departe, decât pe cineva care spune: «Bine, cum vrei tu». Nu, nu, nu. Trebuie să avem o conversație. Trebuie să avem acest dialog pentru a construi împreună personajul și a-l face interesant”, a mai spus Marylin Fitoussi, pentru Unica.ro.

Astfel, ținutele care se văd pe micul ecran sunt rezultatul unei munci de echipă. Odată ce Fitoussi și actorii cad de acord asupra unui outfit, acesta este transmis mai departe către Darren, care îl aprobă, cere ajustări sau îl refuză în totalitate.

Ce replică le dă celor care critică serialul

Creatoarea de costume ne-a spus și cum se raportează la criticile telespectatorilor cu privire la look-urile personajelor, în special ale lui Emily, și la faptul că sunt mult mai costisitoare decât și-ar putea permite cu salariul unui Marketing Executive.

„Serialul acesta este menit să distreze. În calitate de creator de constume, rolul meu este să hrănesc imaginația. Trebuie să visăm și serialul asta face. Cred că ceea ce punem pe ecran este distractiv. Dacă-mi spui că o ținută e drăguță, nu mi-am făcut bine treaba. Pentru mine, drăguț este egal cu plictisitor. Înseamnă că nu am oferit nimic nou. Poate este frumos, superb, îngrozitor, de prost gust, asta da. Drăguț, nu!”, a mai spus Marilyn în cadrul aceleiași discuții, pentru o publicație internațională.

„Asta este și ideea, să-i facem să plângă.”

„E ca o simfonie pe care am repetat-o înainte”, a mai spus Fitoussi despre vestimentația personajelor în sezonul 4 „Emily în Paris”, în cadrul aceluiași interviu. „Sunt sigură că vor fi francezi care vor iubi și francezi care vor urî (ținutele din noul sezon – n.red.). Asta este și ideea, să-i facem să plângă”, a mai glumit.

