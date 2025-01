Stela Enache a împlinit 75 de ani pe 24 ianuarie, de Ziua Principatelor Române. Îndrăgita artistă spune că starea sa de spirit nu coincide cu onorabila vârstă pe care o are. Și a vorbit în cadrul unui interviu recent despre pensia pe care o are după mai bine de cinci decenii de activitate.

Stela Enache, dezamăgită de pensia mică pe care o are

Stela Enache face parte din Generația de Aur a muzicii ușoare românești și a încântat de-a lungul anilor generații peste generații cu piesele cântate cu soțul ei, regretatul Florin Bogardo, dar și singură. Cu o activitate de aproape 50 de ani în lumea muzicii, Stela Enache se declară acum dezamăgită de pensia pe care o primește pentru tot ceea ce a oferit publicului de-a lungul anilor.

„Nu discutăm despre pensie, n-are niciun sens. Pot spune însă că am muncit o viață întreagă cam degeaba. Pe vremea mea, nu era cu carte de muncă, ni se luau niște bani, pentru ce, nu știu, nu exista cu asigurare.

Am fost artist liber profesionist, am cântat mult și în străinătate, dar plăteam tot felul de impozite, habar n-am ce ne cereau. Iar când m-am dus să mă interesez, mi-au zis că nu știu ce bani am plătit.

Practic, a fost munca în zadar. Nu mă plâng, însă, sunt și consilier cultural la o universitate din București, mai cânt, nu am predat armele!” – a declarat marea artistă pentru click.ro.

Stela Enache își serbează ziua de naștere alături de prietenii apropiați

Stela Enache a dezvăluit apoi și cum se simte cu ocazia zilei de naștere, la împlinirea celor 75 de ani. Cântăreața își serbează ziua alături de prietenii apropiați.

„Împlinesc 75 de ani. Mă îngrozește cifra, dar ăsta e adevărul, important e, de fapt, cum te simți ca om. Eu mă simt la fel de vioaie, de veselă, de optimistă. Iubesc oamenii, în general, iar asta îmi dă un avânt. Nu pot să văd urâtul, încerc să scot ce este mai frumos din oameni.

Voi serba cu cei dragi, la un local, va fi frumos, vor fi vreo 25 de persoane, prietenii mei apropiați. Pentru că nu pot să mă întâlnesc cu copiii, căci un nepot se pregătește de Bacalaureat, iar altul este student și are examene, ne vom vedea, undeva, spre primăvară, când va fi frumos și cald. Atunci ne vom pune de acord” – a mai declarat artista pentru aceeași sursă.

Stela Enache și Florin Bogardo au fost căsătoriți 39 de ani, până la moartea marelui compozitor. Din rodul iubirii lor au rezultat doi copii – Laura și Anton, care sunt stabiliți în străinătate. Stela Enache este în prezent bunica a patru nepoți. Florin Bogardo s-a stins din viață pe 15 august 2009. El suferea de probleme cardiace de mai mulți ani și se internase la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” pentru investigații. Pe 14 august a suferit un atac cerebral, iar în dimineața următoare a murit.

Foto – Facebook

