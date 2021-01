La începutul anului acesta, Ioana Năstase (44 de ani), actuala soție a fostului jucător de tenis Ilie Năstase (74 de ani), a declarat că a fost agresată de acesta. „Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal.

Eu îl respect ca om. E o valoare. (…) Nu mă așteptam să se afle, dar nici nu pot să nu răspund. Eu voi încerca să stau tot timpul cu cineva în preajmă în perioada următoare, pentru a nu degenera situația.

Sunt atât de speriată, încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Și acum îmi tremură picioarele”, a spus Ioana Năstase la începutul lunii ianuarie, pentru Antena 3. Ulterior a publicat în mediul online o fotografie surprinsă în casa fostului sportiv.

Soția lui Ilie Năstase, Ioana, a vorbit despre împăcare: „Momentan …”

În descrierea fotografiei, Ioana a pus trei emoticoane: „ ”. Deși s-a speculat că s-ar fi împăcat, soția fostului sportiv a declarat că nu se gândește, momentan, la o împăcare.

„Acea inimioară, acel pupic, le-am pus pentru apropiații sufletului meu. Fotografia este făcută la Ilie Năstase acasă, asta deoarece m-am dus să îmi iau niște haine. Mai am două blănițe la el.

Nu m-am gândit că această fotografie va stârni atâtea reacții. Era un pic de soare afară și m-am dus în dreptul geamului și mi-am făcut acea fotografie. Momentan nu mă gândesc la o împăcare”, a spus Ioana Năstase în exclusivitate la Antena Stars, relatează Spynews.

Ce s-a întâmplat între cei doi?

„Eu am venit de la munte unde [îmi] petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în București, am luat masa în oraș cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii.

Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanță. Am ajuns acasă și … am rămas șocată. O ploaie de palme! Folosesc acești termeni ca să păstrez cât de cât decența.

Nu mi s-a întâmplat așa ceva în viața mea. Pentru că nu știam dacă mai ies vie, am chemat poliția. Am ieșit pe ușă, m-am urcat în mașină și am plecat direct spre Constanța.

Eu nu i-am dat lui niciun motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influențat. Sunt anumite persoane care au influență asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă.

Prefer să tac. Nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte așa. Tind spre divorț. Voi vedea în perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniștesc”, a mărturisit Ioana pentru Click!.

