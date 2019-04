Sora Claudiei Pavel a fost abuzată fizic de fostul iubit

Paula a intrat în atenția tuturor și cu această ocazie au ieșit la iveală amănunte neștiute din viața brunetei, despre care a vorbit chiar ea. Sora Claudiei Pavel a povestit cum a ajuns să locuiască în SUA, dar a făcut mărturisiri și despre reșația abuzivă pe care a avut-o cu fostul iubit: „N-am avut niciodată visul american. Am visat să călătoresc, dar nu atât de departe. Abia aşteptam să călătoresc, dar nu să mă mut din ţară. În Statele Unite am ajuns din cu totul alte motive, după ce am stat într-o relaţie efectiv abuzivă cu un tip cu care am fost împreună vreo şapte ani de zile şi cu care urma să mă căsătoresc. Mi-am dat seama că nu pot continua așa, că trebuie să plec. Și am zis, unde să mă duc? Unde e femeia cel mai mult protejată? Şi aşa m-am dus în Statele Unite. Mi-au dat viza în trei secunde, mi-am luat un bilet de avion şi am plecat”, – a mărturisit Paula Pavel într-un interviu din revista Tango.

Întrebată ce înseamnă relaţie abuzivă, Paula a spus: „Înseamnă violenţă verbală, fizică, de toate felurile… Habar n-am nici în acest moment (de ce a tolerat n.r). Cred că m-am recuperat atât de bine, încât nu-mi pot explica ce s-a întâmplat acolo. E clar că în momentul în care suferi un abuz emoţional, nu-ţi mai dai seama. La un moment dat ţi se pare firesc sau ţi se explică de către persoana abuzivă că aşa se comportă toată lumea şi, oriunde te-ai duce, exact la fel va fi. La început vin oameni din afară care îţi zic că nu e ok, dar după aceea încep să accepte și ceilalți, că te văd că nu vrei să pleci nici tu nicăieri. Iar numai tu poți lua decizii… La un moment dat chiar nu mai vedeam lumina de la capătul tunelului.

Am avut relaţia asta de la 21 până la 28 de ani. Atunci eşti cel mai uşor de controlat, o fată fără experienţă de viaţă. El era mai mare decât mine cu vreo doisprezece ani”, a mai relatat Paula. „Sunt traume emoţionale care oricum nu se vor vindeca niciodată în relaţiile cu alţi bărbaţi. Gândirea asta o văd preponderent la românce, în general. Nici măcar nu îşi dau seama ce înseamnă abuz (…). ”, – a mai dezvăluit Paula Pavel.

Sursă foto: Instagram