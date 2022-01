Silviu Prigoană, atac nou la adresa Adrianei Bahmuțeanu. Jurnalistei i s-a deschis dosar penal

Silviu Prigoană (58 de ani) i-a făcut o plângere penală Adrianei Bahmuțeanu (47 de ani) pentru că ar fi întârziat cu plata pensiei alimentare a copiilor pe care îi au. Pe numele Adrianei s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 378, alin 1, litera C, C.C.P., adică neplata, cu rea credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească, notează Wowbiz. Fosta soție a lui Prigoană riscă o amendă sau o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani dacă va fi găsită vinovată.

Omul de afaceri susține că de trei ani, de când copiii se află în grija lui, a primit de la fosta soție doar suma de 6.000 de lei.

Copiii sunt la mine de 3 ani iar ea a uitat să-și plătească obligațiile. Legea prevede mai multe, în afară de a treia parte din venituri pentru doi copii: trebuie să susții copiii, întreținerea lor și așa mai departe. În 3 ani de zile a trimis 5.000 de lei și asta după ce am depus o altă plângere penală, ca să justifice că ea plătește. Iar deunăzi am mai primit 1.000 de lei. Ea a justificat că nu are venituri, iar legea spune că dacă nu ai venituri, trebuie să plătești a treia parte din venitul minim pe economie.