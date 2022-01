Jason Momoa și Lisa Bonet ar fi divorțat din cauza vaccinului COVID-19

Jason Momoa și Lisa Bonet au divorțat după 16 ani de relație, iar motivul din spatele separării ar fi vaccinul anti-COVID-19.

Cei doi au fost împreună 16 ani, din care ultimii patru au fost de mariaj, și au fost chiar aleși drept unul dintre cele mai romantice cupluri de la Hollywood. Anunțul a venit la mijlocul lunii ianuarie 2022, iar o revistă americană sugerează că motivul despărțirii ar fi opiniile legate de vaccinul anti-COVID-19.

Actrița Lisa Bonet (54 de ani), cunoscută pentru rolul din serialul „The Robinsons”, s-ar opune vehement vaccinului anti-COVID-19, potrivit Mediafax, citat de Antena3. Ea ar fi susținut în fața fostului soț și a tuturor prietenilor săi că vaccinul ar introduce în sânge organisme artificiale care pot duce la boli grave. Cu toate astea, Jason Momoa (42 de ani) a declarat public de mai multe ori că este pro-vaccin.

Cei doi actori nu au confirmat zvonurile, însă declarațiile făcute anterior de ei ar sugera că acest lucru ar putea fi adevărat: „Cu toții am resimțit presiunea și schimbările acestor vremuri transformaționale. O revoluție este în desfășurare, iar familia noastră nu este o excepție de la a simți și a evolua de pe urma seismelor petrecute”.

Fostul cuplu a explicat că „iubirea dintre ei merge mai departe, în modalități în care își dorește ea să fie cunoscută și trăită” și că „vor să se elibereze unul pe celălalt”, cu scopul de a fi „cine încă învață că sunt”.

Jason Momoa a avut o pasiune pentru Lisa Bonet încă de la 8 ani. În trecut, el a povestit despre fosta soție: „Am văzut-o la TV și am zis: «Mami, pe ea o vreau!». Mi-am zis că am s-o urmăresc pentru tot restul vieții și că am să o cuceresc. Întotdeauna a fost regina mea”.

Împreună, Jason Momoa și Lisa Bonet au doi copii: Lola Iolani Momoa (14 ani) și Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa (13 ani). Lisa Bonet are și o fiică dintr-o relație anterioară, pe Zoë Kravitz (33 de ani), al cărui tată este celebrul Lenny Kravitz.

