Valentina Pelinel a mers cu gemenele Indira și Rania la salon să le facă manichiura. „Frumoase, dar prea devreme!” Fetele au 5 ani

Valentina Pelinel a mers cu gemenele la salon să-și facă manichiura

În vârstă de 44 de ani, soția fostului acționar de la Dinamo, Cristi Borcea, este o mamă cu normă întreagă pentru fiul Milan (8 ani) și gemenle Indira și Rania, în vârstă de 5 ani. Într-o postare pe rețelele de socializare, Valentina Pelinel a publicat câteva imagini cu ea și fiicele în timp ce se aflau la un salon de înfrumusețare pentru a-și face manichiura.

„Așa ca fetele, ne-am făcut manichiura” – a sceisea în dreptul postării. În timp ce fetele au ales câte două culori diferite pentru a-și colora unghiile, mama lor a mers pe o nuanță de roz discret, cu aplicații subtile de portocaliu și albastru.

Postarea Valentinei a fost apreciată de internauți, dar a fost cineva care a spus că gemenle sunt prea mici pentru a-și face unghiile cu ojă.

„Frumoasele mele!”

“O Valentină micuță. Și cealalată e fata lui tata!”

„Frumoase! Dar lac pe unghii prea devreme, mult mai devreme” – sunt comentariile internauților.

Cum se descurcă Valentina Pelinel cu trei copii

Despre gemenele ei, Pelinel spunea în urmă cu doi ani că Rania este atrasă de domeniul modei și găsesște mereu inspirație în șifonierul ei pentru a combina diverse ținute.

„Rania, m-aș fi așteptat la Indira să fie tipul acela de model. Dar Rania este cea care atacă prima pantofii din dressingul meu și hainele, e întotdeauna accesorizată, ea are și brățări la mână și inele, are și coliere, ea e cu accesoriile. Indira e mai simplă, nu are pretenții, nu își alege hainele. De obicei Rania decide hainele cu care se îmbracă ele” – ne-a povestit Valentina Pelinel, în 2022.

Soția lui Crtisti Borcea a adăugat atunci că, de cele mai multe ori, fetele se îmbracă exact cum vor ele când ies din casă.

„De multe ori cedez, sunt copii la urma urmei. Am plecat într-o zi, într-o vizită, la sora mea și Rania și-a pus o costumație de un personaj și o mie de zorzoane pe ea, și bentițe și flori în cap! Doamne, cum ies cu ea așa pe stradă? Ce zice lumea? După care am zis că ea așa se simte bine, e fericită, e mică, asta e de înțeles. Are 3 ani jumate. Sper să le placă și lor un sport de contact, pentru că mi-ar plăcea să facă și ele karate” – a adăugat Pelinel.

Fostul model a mai spus că reușește să facă față tuturor provocrăilor de mamă a trei cpoii pentru că este foarte organizată.

„Eu sunt o fire organizată, asta e partea bună în toată nebunia asta și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am și ajutoare și atunci se întâmplă lucrurile frumos. Copiii au program, nu mai sunt bebeluși și îi ții în casă, trebuie să le faci program pentru că se plictisesc, trebuie să aibă și activități, merg și la școală, au și extra activități, ei înoată de la 2 săptămâni toți trei și așa mai departe.

Spre exemplu, pentru Milan e o altă etapă, pentru că a început să facă și alte sporturi la școală în cadrul opționalelor, nu doar înot cum făcea de mic. Deja înotul îl considerăm de recreație. A început baschet, fotbal și karate” – a adăugat ea.

