Oana Roman, apariție supriză într-un costum de baie provocator, la început de toamnă. Cum s-a fotografiat la piscină

Oana Roman și-a surprins fanii din mediul online cu o serie de fotografii făcute la o piscină, în weekend, unde a fost pentru a se bucura de ultimele zile din vacanța de vară.

Oana Roman, apariție supriză într-un costum de baie provocator la început de toamnă

Oana Roman a avut o vară plină presărată cu fel de fel de vacanțe și a decis să încheie sezonul estival cu o vizită la piscină. În vârstă de 48 de ani, fiica lui Petre Roman s-a fotografiat într-un costum de baie într-o nuanță de roz pudrat, întreg, tip rochie, cu volane în zona umerilor, pe marginea piscinei și a distribuit fotografiile în mediul online.

„Ultimul weekend din vacanța de vară a fost perfect! O vreme superbă într-un loc de vis pe care îl iubim” – a transmis Oana Roman în dreptul fotografiilor publicate pe contul personal de Instagram.

Oana Roman își crește singură fiica

Vizita la psicină a Oanei Roman a avut loc chiar înaintea începerii noului an școlar. Isabella, fiica pe care o are din fosta relație cu Marius Elisei, a început clasa a IV – a și a fost însoțită în prima zi de școală de mama ei. Marius Elisei a lipsit de la festivitatea de deschidere a noului an școlar.

„Prima zi de școală din clasa a IV a! Voi fi lângă tine în fiecare moment și te voi susține mereu. Știu ca ți-ai fi dorit sa simți și sprijinul celuilalt părinte, dar eu voi face tot ce este omenește posibil pentru că sa nu simți nicio lipsă! Mult succes iubirea vieții mele! Te iubesc infinit!”, a fost mesajul pe care i l-a transmis Oana Roman fiicei sale.

Se pare că fostul partener de viață al Oanei ar fi rupt orice fel de legătură cu fiica lui și nu i-ar mai răspunde la telefon.

„Astăzi, Iza a început școala, ca toți copiii de altfel, și deși este al doilea an școlar pe care îl începe, având alături doar mama, am încercat să îi fac ziua cât se poate de frumoasă pentru ea, având în vedere că nu a primit nici măcar un telefon din partea tatălui ei nici măcar ieri, când a fost ziua ei. L-a sunat ea și nici nu i s-a răspuns la telefon și nici nu a fost sunată înapoi.

În același timp, s-au agitat mulți că au văzut că scria pe panou Isabela Roman. Isabela se numește și Maria, și Elisei, și Roman, doar că pe panou nu încap patru nume, așa că, relaxați-vă, dragilor, relaxați-vă” – a mai transmis ea pe rețelele de socialziare la începutul săptămânii.

Despre căsnicia cu Marius Elisei, care s-a întins pe aproape opt ani, fiica Oanei Roman a spus la începutul acestui an că ajunsese să se transforme într-un adevărat calvar.

„Ajunsesem să merg pe vârfuri, cum se spune, în propria mea casă. Ajunsesem să îmi fie frică să răspund la telefon. Dacă ieșeam undeva, la un eveniment, la o nuntă sau la o petrecere, mie îmi era frică să mă duc să mă salut cu persoane de gen masculin. Îmi era frică la propriu. Ultimii ani au fost un iad”, a declarat ea.

De la acel pucnt critic al relației lor până la despărțire nu a mai fost decât un pas.

„Finalul a fost acela în care eu am decis să pun punct. E o chestie ciudată în România, pentru că, în general, sunt puține femei care pun punct și, în general, în viața publică, din păcate, multe femei au fost puse în fața faptului în care s-a pus punct. Pentru că finalul a fost ăsta, în care eu am decis să pun punct, am făcut un plan foarte bine pus la punct ca să ajung în punctul ăsta, pentru că nu a fost ușor, mi-a luat aproape doi ani. E foarte greu să scapi când ești într-o astfel de relație”, a mai spus Oana Roman.

