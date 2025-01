Oana Roman și-a cumpărat pantofi sport de 1.000 dolari. Cum arată creațiile Hermes: „Fiecare cu piticii lui”

Oana Roman (48 ani) a mers într-o vacanță pe Coasta de Azur, în Franța, și a profitat de ocazie pentru a-și achiziționa o pereche de pantofi sport de la Hermes. Asta după ce zilele trecute influencerița s-a lăudat cu pantofii Chanel cumpărați, care însă nu au fost deloc pe placul internauților.

Oana Roman și-a cumpărat pantofi sport de 1.000 dolari

Oana Roman a fost criticată în mediul online după ce și-a cumpărat o pereche de mocasini Chanel de peste 3.000 de lei, iar acum a revenit pe Instagram unde a dezvăluit că a decis să achiziționeze o pereche de pantofi sport creați de Hermes.

Deși a fost criticată pentru alegerea făcută cu pantofii Chanel, influencerița a decis să își prezinte pe rețelele sociale și pantofii sport de la Hermes, în valoare de 1.000 dolari.

„Vă provoc din nou 🤣 să vedem acum ce nemulțumiri mai au unii! Unboxing nou! Start discuții 🙈 Hermes cumpărați din magazin de la Cannes. Un alt stil… De data asta”, a scris Oana Roman pe Instagram, unde a publicat un filmuleț în care le-a arătat tuturor noua achiziție.

Potrivit site-ului brandului Hermes, o astfel de pereche de pantofi sport costă 1.000 dolari, aproximativ 5.000 lei.

Deși a primit și mesaje de apreciere, Oana Roman s-a confruntat și de data aceasta cu comentarii mai puțin plăcute.

Citește și: Oana Roman face dezvăluiri noi despre relația dintre fostul soț, Marius Elisei, și fiica lor: „În anul 2024 s-au văzut cred că de patru ori”

Citește și: Cum a slăbit Oana Roman fără dietă: „Mă menţin cu trei lucruri, pentru că nu pot să fac sport. Mă ajută foarte tare” / EXCLUSIV

„Frumos! Dar când doar brandurile îți dau valoare, destul de slăbuț”, „Poate e greu de crezut, dar unora ni se par penibile brandurile făcute pentru snobii care au nevoie de validare prin shopping “de brand””, sunt câteva din mesajele lăsate de internauți.

Răspunsul vedetei nu s-a lăsat mult așteptat: „Fiecare cu piticii lui. Tu, de exemplu, ai unul mare care te face sa nu te poți abține din a comenta viața și alegerile altora. Eu zic ca al meu e mai mișto. Măcar mă aleg cu ceva frumos. Tu rămâi cu frustrarea. Eu mi-o gestionez făcându-mi cadouri scumpe”.

Fiica lui Petre Roman a creat o linie de creme de înfrumusețare

De curând Oana Roman a decis să devină și femeie de afaceri și a creat o linie de produse cosmetice cu care speră să dea lovitura pe piața din România. Aceasta a trimis câteva din cremele sale unor vedete și influenceri pentru a fi testate și a primit susținere din partea persoanei la care se aștepta mai puțin: actrița Carmen Tănase.

„Voiam neapărat să vă spun această poveste, despre ceea ce cred eu că înseamnă să fii om, un exemplu foarte concludent. Am lansat această gamă de produse care îmi poartă numele și la care s-a muncit foarte mult, s-a investit foarte mult. Mi-am dorit foarte mult și l-am lansat. Și am trimis câtorva persoane niște creme pe care le-am făcut, cadou. Mulți mi-au mulțumit, au și postat, câțiva nici n-au postat, dar nici nu mi-au mulțumit, adică nu mi-au trimis niciun mesaj să îmi mulțumească”, a povestit Oana Roman în mediul online.

Citește și: De ce s-au despărțit Vlad Huidu și Giulia Anghelescu, concurenţii de la Power Couple: „Mi-am făcut bagajele şi am plecat”

Citește și: „A avut un moment violent de față cu fetițele.” Alina Sorescu a dezvăluit adevăratele motive care au dus la divorțul dintre ea și Alexandru Ciucu

„E ok. În schimb, este un om, un singur om care a făcut mai mult decât atât. Deci dintre toți cunoscuții și prietenii mei, există o persoană foarte specială, care nici măcar nu pot spune că este o foarte apropiată prietenă pentru că, din păcate, ne vedem prea rar și vorbim prea rar. Aceasta este doamna Carmen Tănase, căreia am vrut să îi trimit produsele, înainte să apuc s-o sun să i le trimit ea deja a postat, pentru că văzuse că eu lansasem acest proiect și când am rugat-o să îmi trimită adresa ca să îi trimit un cadou, mi-a spus: „Nu, Oana, nu îmi trimiți absolut nimic, eu îmi voi comanda și voi plăti aceste produse, pentru că așa este normal să te susțin în calitate de prietenă în acest proiect al tău. Le-a comandat și i-am trimis mai multe eu, dar este un exemplu. A fost un mare exemplu pentru mine și vreau să îi mulțumesc”, a mai spus Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată pantofii Hermes de 1.000 dolari ai Oanei Roman

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News