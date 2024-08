Oana Roman se confruntă cu probleme de sănătate: „Mi-am făcut toate analizele posibile”

Oana Roman a dezvăluit că se confruntă cu o problemă căreia nu reușește să îi găsească cauza. Influencerița a povestit pe rețelele de socializare că și-a făcut toate analizele, iar acestea i-au ieșit bine. Cu toate acestea, există perioade când nu se simte bine și picioarele i se umflă foarte rău.

Oana Roman se confruntă cu probleme de sănătate

Oana Roman obișnuiește să își țină la curent cei peste 270 mii de urmăritori de pe Instagram cu tot ce se întâmplă în viața ei. Așa s-a întâmplat și acum, când a dezvăluit că de ceva timp i se umflă foarte rău picioarele și nu reușete să își dea seama de ce i se întâmplă asta. Influencerița a precizat că și-a făcut toate analizele, care au ieșit bine.

„Mi-am făcut toate analizele posibile din lume, care au ieșit foarte bine, toate, slavă Domnului, însă mie mi se umflă picioarele. Dacă stau mult în picioare, cum am stat acum și am condus 5 ore și ceva și e cald, mie mi se umflă picioarele. De ce? Nu știu. De-abia pot să mai stau în picioare acum. Deci am picioarele grele, le simt grele, umflate și trebuie să stau cu ele în sus ca să își revină. Și nu înțeleg de ce, pentru că analizele mi-au ieșit bine, inclusiv Doppler-ul care a ieșit ok. Toate analizele, și de rinichi, și de sânge, și de tot, tot, tot, tot a ieșit bine. Dar mi se umflă picioarele”, a povestit Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

Citește și: Cum arată Oana Roman în realitate, fără filtre, botox și machiaj. „48 de ani și 5 luni. Nici fond de ten măcar!”

Citește și: Adela Popescu și Radu Vâlcan au aniversat nouă ani de la nuntă sub clar de lună. Imagini de colecție din ziua nunții cuplului / Foto&Video

Citește și: Cum a ajutat-o terapia pe Larisa Iordache să scape de singurul complex: “Doar așa putem să progresăm”/ Exclusiv

Citește și: Oana Roman, apariție provocatoare, pe plajă, la 48 de ani. „Mă simt împlinită și fericită!” Cum s-a fotografiat

Influencerița și-a pierdut mama la începutul anului

Oana Roman a trecut prin clipe dificile la începutul acestui an când mama ei, Mioara Roman, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani. Fosta soție a lui Petre Roman suferea de Parkinson și a murit în somn, după ce a făcut stop-cardiac.

„Ieri era bine, au mobilizat-o, totul era bine. La ora 1 noaptea a decedat practic în somn. Așa cum și-a dorit. În liniște și fără dureri. A făcut stop cardiac și au resuscitat-o, dar fără succes. A plecat linștită. În pace și asa cum și-a dorit. Mereu a spus că vrea să moară în somn. Și Dumnezeu i-a împlinit dorința. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace!”, a declarat la momentul respectiv Oana Roman pentru Spynews.

În momentul în care Mioara Roman a decedat, influencerița se afla în Egipt împreună cu fiica ei, Isabela, care pe 21 februarie 2024 a împlinit 10 ani.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oana Roman

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News