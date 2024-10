Mario Fresh, versuri cu subînțeles pentru Alexia Eram? „Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă.” Artistul și fiica Andreei Esca s-au despărțit după 8 ani de relație

Mario Fresh a publicat la Instagram Story o piesă cu versuri cu subînțeles, la scurt timp după ce a confirmat despărțirea de Alexia Eram. Versurile respective fac referire la o viitoare iubită și la cum ar trebui ea să fie.

Mario Fresh, versuri cu subînțeles pentru Alexia Eram?

Mario Fresh (25 de ani) și Alexia Eram (24 de ani) s-au despărțit după opt ani de relație. Artistul a fost cel care a făcut anunțul, pe rețelele sociale. Până la acest moment, fiica Andreei Esca nu a vorbit deloc despre despărțirea de cântăreț. Mario, în schimb, a confirmat informația, a lansat o piesă de despărțire, „Nu plânge”, iar recent a postat la Instagram Story o piesă de la The Motans, „Viitorul sună bine”, cu versuri cu subînțeles.

„Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțini foști, mai puțin supărăcioasă…”, așa începe noua piesă de la The Motans, postată de Mario Fresh la Instagram Story, alături de mesajul „WOW”.

Fanii lui Mario Fresh sunt convinși că piesa „Nu plânge” este despre Alexia Eram

Anterior, Mario Fresh a lansat piesa „Nu plânge”, tot cu versuri cu subînțeles la adresa despărțirii de Alexia Eram.

„Ce faci tu în fața casei, / Dacă știi că îți fac rău / Nu zic nu, eu aș ieși să te văd, / Dar nu vreau să mă vezi că-s bine / Nu mai plânge când mă suni, / Nu mai zâmbi când îți răspund / Perfectă așa cum ești, / Meriți ceva mai bun / Nu zic nu, eu aș ieși să te văd, / Dar nu vreau să mă vezi că-s bine”, cântă Mario Fresh în piesa „Nu plânge”.

„Mă visezi cum te alintam și te sărutam pe ochii tăi verzi / Și spuneam că faci cât un univers”, este un alt vers.

„Cele mai frumoase piese sunt din trăiri reale”, a comentat cineva pe YouTube.

Mario Fresh a confirmat despărțirea

Alexia Eram nu a făcut, până la acest moment, nicio declarație despre despărțirea de artist. Mario a confirmat speculațiile din presă, ulterior plecând în vacanță în Dubai la sora lui, Raluca Gălățanu, care lucrează acolo.

„Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia Eram am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment.

Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia. Relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru că ați fost alături de noi pe acest drum. Apreciez foarte mult înțelegerea și discreția voastră în această perioadă”, a scris Mario Fresh la Instagram Story, la începutul lunii.

Alexia Eram, fotografiată cu un alt tânăr, după despățirea de cântăreț

După ce s-a aflat despre despărțire, Alexia Eram a fost fotografiată de paparazzi Cancan.ro alături de un tânăr care ar fi prieten cu Mario Fresh. Cei doi au mers împreună la mall, fără să schițeze, însă, vreun gest romantic. Potrivit publicației citate, Alexia și tânărul ar fi mers împreună și în club, alături de alți prieteni, de unde, la finalul serii, acesta ar fi condus-o pe influenceriță acasă.

Povestea de dragoste dintre Mario Fresh și Alexia Eram

Prima oară s-au întâlnit în 2015

Alexia Eram și Mario Fresh s-au cunoscut la aniversarea de 15 ani a Alexiei. Părinții acesteia din urmă, Andreea Esca și Alexandre Eram, au surprins-o cu un concert susținut de artist, știind că îl simpatiza. Atunci însă, nimic nu s-a legat între ei.

„Am cântat în 2015 la ziua ei, nu ne cunoșteam. Ea era fanul meu, mă plăcea foarte mult. Eu spuneam la microfon: «La mulți ani, Alexia!». Dar nu știam cine e Alexia, mă uitam în stânga, în dreapta, erau zeci de fete în fața mea”, a povestit Mario Fresh în primăvara anului 2024, pentru Libertatea.ro.

Antonia le-a făcut cunoștință în 2016

În 2016, Alexia și Mario s-au reîntâlnit la lansarea unui videoclip de-al lui Alex Velea, într-un club din București, unde Antonia le-a făcut cunoștință.

„Eu tânjeam după o relație (…) și o căutam așa, când o să apară și la mine. A apărut și a fost tare rău de tot, a fost superfrumos”, a mai povestit Mario Fresh, pentru sursa citată anterior.

Au aniversat opt ani de relație în iulie 2024

Alexia și Mario au aniversat opt ani de relație pe 30 iulie 2024. „8 ani plini de iubire”, a scris Alexia pe Instagram atunci, în dreptul mai multor fotografii cu Mario.

Acești opt ani nu au trecut fără provocări pentru cei doi. „Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut”, povestea artistul pe YouTube în 2022, într-un videoclip pe care între timp l-a șters.

Nu locuiau împreună

„Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine ori la ea. De exemplu, vara trecută, am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit. Nu există, eu nu înțeleg oamenii care o duc mult mai departe de realitate. Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu! Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta”, mai spunea Mario Fresh în același videoclip șters de pe YouTube.

Alexia Eram voia o nuntă „grandioasă”

În septembrie 2021, la Kanal D, despre o viitoare cerere în căsătorie, Alexia Eram spunea: „Aș vrea să mă surprindă. Sunt foarte schimbătoare, aș vrea să fie și mai intimă și măreață, nu știu, să facă și el o combinație”.

Despre nuntă, tot atunci, Alexia mai spunea: „Aș vrea să fie grandioasă, dar aș vrea și o nuntă așa mai intimă”, iar despre copii: „Doi copii îmi doresc, fată și băiat. Aș vrea să fie fată prima și să fie tot Fecioară (ca ea și ca mama ei – n.red.), iar al doilea băiat (ca fratele ei, Aris Eram – n.red.)”.

Voiau să fie părinți tineri

În 2020, Mario și Alexia spuneau că se văd părinți tineri.

„Și eu mă văd o mamă tânără, [pe la] 27, 28 [de ani]”, mărturisea Alexia în 2020, în emisiunea „La Măruță”. „Îmi doresc o familie. Amândoi suntem cu familia. Ne dorim familie, copii”, a mai spus.

„Suntem familiști, dar momentan în doi”, a încheiat Mario atunci.

Alexia Eram, prin ochii lui Mario Fresh: „Probabil cea mai răbdătoare ființă.”

În aprilie 2024, Mario Fresh a făcut dezvăluiri rare despre relația pe care o avea cu Alexia Eram, în exclusivitate pentru Unica.ro.

„Alexia este omul care mă înțelege și probabil cea mai răbdătoare ființă. Orice om care o cunoaște este un om norocos. O zic nu doar pentru că e un interviu în care oamenii trebuie să citească cuvinte frumoase, ci pentru că Alexia merită cuvintele acestea în fiecare zi. Rezistăm pentru că ne acceptăm amândoi cu bune și cu rele. Trebuie să găsești persoana care te vede chiar și atunci când ți-ai dori să fii invizibil. Persoana care vede tot și nu se sperie. Calitatea ei e înțelegerea, în ciuda faptului că publicul a văzut ambiția și spiritul competitiv. (râde) Pe plan personal este un om îngăduitor și răbdător. Defectul ei sunt eu. (râde)”, a spus Mario Fresh, într-un interviu pentru Unica.ro.

