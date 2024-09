Mădălina Ghenea, elegantă la Milan Fashion Week 2024, într-o rochie cu spatele gol: „Lucrez non-stop” / Galerie foto

Mădălina Ghenea a fost o prezență ravisantă la Milan Fashion Week 2024, într-o rochie albă cu spatele gol. Modelul în vârstă de 37 de ani, care se împarte cu succes între carieră și rolul de mamă, are o siluetă impecabilă și este întotdeauna elegantă la astfel de evenimente.

Mădălina Ghenea, ravisantă într-o rochie cu spatele gol, la Milan Fashion Week 2024

Mădălina Ghenea a fost invitată la CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 la Teatrul alla Scala din Milano, duminică, 22 septembrie. Modelul a fost fotografiat pe covorul roșu de la Milan Fashion Week 2024 într-o rochie albă cu paiete, accesorizată cu sandale argintii, șal din pene albe și bijuterii cu diamante.

„Este desigur târziu să postez asta, dar lucrez non-stop. Așadar iată câteva momente din cele 24 de ore petrecute la Milano, la CNMI Sustainable Fashion Awards 2024”, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram.

Este rezervată în ceea ce privește viața de familie

Mădălina s-a stabilit în urmă cu mai mulți ani în Italia, unde locuiește și în prezent alături de fetița ei. Charlotte, care s-a născut în anul 2017, este fiica modelului din fosta sa relație cu omul de afaceri Matei Stratan.

„În urmă cu șapte ani am creat o operă de artă”, a scris Mădălina Ghenea în aprilie 2024, când fiica ei a împlinit 7 ani.

În ceea ce privește rolul de mamă și relația cu tatăl fetiței, modelul a fost foarte discret în ultimii 7 ani.

În ce filme a jucat Mădălin Ghenea

Mădălina și-a făcut debutul ca actriță în anul 2011, în rolul Irinei din filmul italian „I soliti idioti”. Cel mai recent, actrița a jucat în thrillerul „Deep Fear”, în regia lui Marcus Adams, alături de actorul Ed Westwick, Chuck Bass din „Gossip Girl”.

În peliculă, Mădălina joacă rolul lui Naomi, o tânără pasionată yachting, care navighează singură către Grenada, pentru a se întâlni acolo cu iubitul ei, Jackson, jucat de Ed. Traiectoria îi este schimbată de o furtună, ulterior acțiunea filmului luând o turnură întunecată.

Actrița mai joacă rolul Sophiei Loren (90 de ani) în pelicula „House of Gucci”, lansată în toamna anului 2021.

„Despre ea, despre Sophia Loren, mi-a vorbit mama toată viața. O consider un om complet, un artist complet, o mamă extraordinară… I-am citit cartea, o am aici, vreau s-o semneze…”, mărturisea Mădălina pentru Adevărul, în 2016.

Mădălina Ghenea a mai jucat în filmele „Dom Hemingway” (2013), „Youth” (2015) și „Zoolander 2” (2016).

Foto: Hepta.ro; Instagram/@officialmadalinaghenea

