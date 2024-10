Georgiana Lobonț, surprinsă de reacțiile celor doi copii, după ce au aflat că a pierdut a treia sarcină: „Vestea am primit-o cu copiii de față. Irina avea patru ani”

Georgiana Lobonț a făcut noi dezvăluiri cutremurătoare despre momentul în care a aflat că a pierdut cea de-a treia sarcină, de față cu cei doi copii și cu socra ei. Irina și Edi au surprins-o pe artistă cu reacțiile lor după aflarea veștii dureroase.

Georgiana Lobonț, complet surprinsă de reacțiile celor doi copii, după ce au aflat că a pierdut a treia sarcină

Georgiana Lobonț se afla la un control de rutină când a primit vestea că cea de-a treia sarcină a ei s-a oprit din evoluție. Alături de ea, în cabinet, se aflau copiii săi, Irina și Edi, și bunica lor paternă. În podcastul găzduit de Bursucu’, artista a dezvăluit ce i-au spus cei doi copii după ce au aflat că a pierdut bebelușul.

„Creierul meu nu putea să accepte că nu mai am în burtică bebelușul. Întărirea mea cea mai mare au fost copiii. Nu știu cum s-a întâmplat că am fost la spital cu copiii și cu mama Nico, soacra mea. Copiii să vadă bebelușul, să vadă frățiorul, să asculte inimioara. Vestea am primit-o de la domnul doctor, cu copiii de față și cu bunica. Inimioara nu mai bătea”, a povestit Georgiana Lobonț, pentru sursa citată.

Citește și: Ella Prodan, actrița din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, dezvăluiri exclusive din viața personală. Cine e, de fapt, soțul ei: „Era cam arogant pentru gustul meu”

„Au fost cea mai mare putere.”

Cântăreața a fost luată complet prin surprindere de cuvintele rostite de copiii ei după aflarea veștii triste. La acea vreme, Edi avea cinci ani, iar Irina patru.

„Copiii pentru mine au fost cea mai mare putere. Irina a zis: «Mami, dar nu-i nimic. Bine că ne ai pe noi și că nu suntem noi morți». Așa a zis Irina, care avea patru ani. Și Edi a zis: «Mami, nu-i nimic, că mamele mai trec prin lucruri de-astea». Pentru că el îl auzise pe domnul doctor înainte”, a mai povestit solista, în podcastul lui Bursucu’.

Georgiana Lobonț i-a dat vestea soțului ei, Rareș Ciciovan, apoi a anunțat și pe Instagram că a treia ei sarcină s-a oprit din evoluție și că medicul a fost nevoit să aspire embrionul rămas. În ciuda pierderii dureroase, artista este foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce are.

Citește și: Ciprian Marica, prins în fapt cu soția lui Gabi Tamaș, chiar de fostul fotbalist! S-a lăsat cu pumni în ușa camerei de hotel: „Nu este posibil să facă așa ceva”

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, la un pas de divorț?

Tot anul trecut, înainte să afle despre a treia sarcină, Rareș Ciciovan anunța că a pregătit actele de divorț de Georgiana Lobonț.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra, pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot. Un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment. Impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit. S-a terminat, e simplu”, a spus soțul Georgianei Lobonț, pentru Spynews.ro.

La acea vreme, Rareș excludea o posibilă împăcare.

„Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (o împăcare – n.red.) dar acum, astăzi, e gata. Orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok. Poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență.

Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie. Nu știu, să o sunați și pe ea, să vă răspundă, nu știu. Nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce? (…) Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică”, a mai spus soțul Georgianei Lobonț, la acea vreme.

„Eu am rămas șocată.”

Ulterior, Georgiana a negat vehement divorțul, susținând că Rareș a făcut declarațiile de mai sus la presiunea presei și sub influența alcoolului.

„L-au prins într-o stare în care se distra. A băut cu prietenii. S-a enervat și a zis: «Hai că vă dau eu știre!». Eu am rămas șocată. Noi eram foarte bine. La noi nu se pune problema. Clar că există discuții în contradictoriu. El nu a realizat”, a explicat Georgiana Lobonț ulterior.

Solista și managerul ei s-au căsătorit în 2016, când ea avea 22 de ani, iar el 25.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News