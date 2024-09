Gabriela Cristea, cerere în căsătorie cu peripeții, în Veneția. Tavi Clonda, detalii rare despre moment: „Primul ei cuvânt a fost «nu»”

Tavi Clonda a cerut-o în căsătorie pe Gabriela Cristea într-unul dintre cele mai romantice orașe din Europa, Veneția. Cererea s-a petrecut pe înserat, într-o gondolă. Artistul a oferit de curând noi detalii despre acel moment emoționant.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea, cerere în căsătorie cu peripeții

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de 11 ani, din septembrie 2013. Perechea s-a căsătorit civil în aprilie 2015, iar religios în august 2019. Solistul a vorbit de curând despre momentul în care a cerut-o în căsătorie pe prezentatoarea TV.

Gabriela Cristea a fost cerută în căsătorie în Veneția, într-una dintre primele vacanțe alături de Tavi Clonda în afara țării. Artistul nu a planificat călătoria cu scopul unei logodne. S-a gândit, totuși, că ar fi un moment propice pentru acest pas.

Cererea s-a întâmplat în ultima zi de vacanță. Până atunci, Tavi a considerat că niciun moment nu a fost potrivit pentru a adresa întrebarea. „Am avut emoții ca un copil, am ținut inelul la mine trei zile și i l-am dat în ultima”, a povestit Tavi Clonda, la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Era cât pe ce să nu se întâmple: „Nu aveam curaj”

Tavi Clonda și-a propus să o ceară pe Gabriela Cristea în gondolă, lucru care s-a și întâmplat, deși solistul era cât pe ce să renunțe la plan.

„Spre finalul vacanței, ne-am dus cu gondola. Eu nu aveam curaj, nu găseam ceva să mă inspire. S-a făcut întuneric și am zis că degeaba îi dau acum inelul că nu mai vede nimic”, a explicat, pentru sursa citată.

Planetele s-au aliniat, iar, la lumina unui bec, Tavi s-a întors către Gabriela și a rostit: „Vrei să te căsătorești cu mine?”.

„Am ajuns lângă o biserică unde era un bec și am zis că gata, e momentul. L-am scos, i l-am dat, dar nu m-am pus în genunchi și nici nu i-am zis: «Vrei să fii soția mea?». Îmi era frică de cuvântul ăsta, «soție». Am întrebat-o: «Vrei să te căsătorești cu mine?».

Mi-a zis: «Nu cred!». Deci primul ei cuvânt a fost «nu». Ea când a văzut a crezut că îi dau telefonul să mă fotografieze, nu știa ce scot eu de acolo. A fost foarte frumos. Apoi am sărbătorit în Piața San Marco. Am fost anul acesta în Veneția pentru că am făcut 10 ani de când am cerut-o”, a mai povestit Tavi Clonda, la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Tavi Clonda a cumpărat inelul de logodnă cu o prietenă de-a prezentatoarei

În trecut, Tavi Clonda a dezvăluit că a cumpărat inelul Gabrielei cu ajutorul unei prietene de-a ei.

„Am fost cu o prietenă de-a Gabrielei să cumpăr inelul, dar doar pentru mărime. Eu am ales modelul, mi-a plăcut foarte mult. Gabi nu s-a prins de nimic, am reușit să țin surpriza. Plecarea a fost cadoul de ziua ei”, spunea Tavi Clonda în 2014, în emisiunea „WOWbiz”.

„Îmi place foarte mult, e un model deosebit. M-a întrebat direct: «Prințesă, vrei să ne căsătorim?». Și eu am răspuns: «Nuuu creeeed!»”, spunea Gabriela Cristea despre inel în 2014, tot la Kanal D.

„Noi romantici, frumos totul, gondolierul se uită pe telefon, strigă la altul, iar la final zice: «A trecut timpul, mai repede, am un alt client!». Nici o cere în căsătorie nu mai poți să faci…”, a mai povestit prezentatoarea în 2018, în emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, de la Antena Stars.

Tavi este cu cinci ani mai tânăr decât soția lui, însă Gabriela declara în trecut că nu a resimțit niciodată diferența de vârstă dintre ei. „Poate pentru că eu sunt mai copilăroasă, iar el este mai matur”, spunea prezentatoarea TV atunci.

Foto: Instagram; Captură YouTube

