Elena Merișoreanu a răbufnit după ce o colegă de breaslă a spus că este invidioasă pe artistele tinere: „Ai 47 de ani, care tinerețe? Nu are familie, bărbatul a lăsat-o”

Elena Merișoreanu a răbufnit după ce o colegă de breaslă a spus despre ea că este invidioasă pe artistele tinere și frumoase care vin din urmă. Interpreta de muzică populară a mai fost acuzată și că face alte cântărețe să se simtă inconfortabil, vorbindu-le urât și generând discuții în contradictoriu cu acestea. Solista a negat afirmațiile și a făcut mai multe declarații tăioase despre cea care a jignit-o public.

O cântăreață de muzică populară a declarat despre Elena Merișoreanu că „crapă de ciudă când vede că vin altele din urmă, tinere și frumoase”. Ulterior, artista în vârstă de 77 de ani a făcut o serie de declarații acide despre cea care i-a adus acuzațiile.

„Mi-au zis colegii mei de breaslă, m-au sunat și mi-au zis că bine mi-a făcut, că bag în seamă oameni care n-au nimic în comun cu muzica. Faptul că ea a zis că să îmi văd de treabă, că sunt invidioasă pe ea, că ea e tânără. Ai 47 de ani, care tinerețe? A fost și ea două săptămâni la o orchestră de lângă Pitești și au dat-o afară. Eu am stat 38 de ani la Rapsodia. Știi cum e, trebuie să întorci capul când te latră un dulău, nu un cățel. Vorba lui Iona Bogza, că tot m-a sunat.

„Are cântece câte degete am eu la o mână. Nu are familie, nu are copii, nu are bărbat, bărbatul a lăsat-o.”

Nu am niciun motiv să fiu invidioasă pe ea. Are cântece câte degete am eu la o mână. Nu are familie, nu are copii, nu are bărbat, bărbatul a lăsat-o. Așa că nu am niciun motiv să fiu invidioasă pe ea, din niciun punct de vedere. Am o familie extraordinară, am patru nepoți, un strănepot, fetele sunt la casa lor, am un bărbat cu o căsătorie de peste 50 de ani neîntreruptă, cu bune, cu rele, că toate se întâmplă într-o familie.

Eu respect pe toată lumea. Dacă alții nu mă respectă, e problema lor. 38 de ani într-un ansamblu e muncă grea, despre ce vorbim. Știi cum e, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Ferește-mă Doamne de prieteni, că de dușmani mă feresc eu”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru Wowbiz.ro.

Elena Merișoreanu susține că solista care i-a adus acuzațiile a fost ca un copil pentru ea

Elena Merișoreanu susține că artista care a jignit-o public a fost ca un copil pentru ea. Interpreta de muzică populară ar fi insistat să susțină un duet cu ea în emisiunea „Acces Direct” tocmai pentru a o ajuta în cariera muzicală.

„Persoana de care vorbesc a fost copilul nostru în casă, a fost copilul meu de suflet. Ca să o aduc aici, la Acces Direct, un an de zile am insistat și nu au primit-o. Am făcut duet cu ea ca să o bag peste tot. A fost mai mult decât copilul nostru”, a mai spus artista, în emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Mădălin Ionescu.

Elena Merișoreanu, acuzată că face artistele tinere să se simtă inconfortabil în prezența ei

Elena Merișoreanu a fost acuzată că își înțeapă colegele de breaslă, le vorbește urât și are chef de ceartă tot timpul.

„Elena Merișoreanu este invidioasă pe colegele mai tinere, crapă de ciudă când vede că vin altele din urmă, tinere și frumoase. Ea oricum are tendința de a înțepa colegele de breaslă, le face să se simtă inconfortabil, are chef de ceartă tot timpul și le vorbește urât”, a declarat o fostă apropiată de-a Elenei Merișoreanu, pentru Cancan.ro.

