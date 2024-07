Destinația de vacanță de care Ștefania și Speak s-au îndrăgostit: „Dacă Dumnezeu ar sta undeva și ar avea un loc preferat ar fi…” / Exclusiv

Cristina Ștefania Codreanu este, la momentul actual, una dintre cele mai dezinvolte prezențe feminine din industria muzicală românească. Cu un optimism debordant și o sete continuă de a bifa proiect nou după proiect nou, iubita lui Speak reușește să-și motiveze admiratorii să muncească neîncetat pentru visurile lor. În exclusivitate pentru Unica.ro, Cristina Ștefania a dezvăluit ce părere are despre inteligența artificială, care este destinația de vacanță în care nu s-ar mai întoarce, dar și cum gestionează hate-ul online și momentele dificile din viața ei.

Ce spune Cristina Ștefania despre inteligența artificială

Cristina Ștefania și-a început cariera ca back-up dancer, deși prima ei dragoste a fost muzica. S-a născut și a crescut în Galați, unde a urmat un liceu de arte, iar din anul 2015 locuiește în București. Până să se lanseze muzical, Ștefania a dansat pentru Inna, Elena Gheorghe și Randi, printre alții. Pentru Unica.ro, Ștefania a dezvăluit ce părere are despre inteligența artificială, care este destinația ei de vacanță preferată, dar și cum reușește să rămână pozitivă în ciuda oboselii și provocărilor imprevizibile.

„Nu sunt fan neapărat (al inteligenței artificiale – n.red.). Mi se pare că va deveni totul foarte plastic. Cred că depinde foarte mult de noi, dacă învățăm să ne folosim constructiv de treaba asta. Da, cu siguranță (i s-a folosit imaginea fără acordul ei – n.red.). Paginile de Instagram se fac foarte ușor cu pozele noastre, se pot da drept noi. Ba da, foarte tare (o sperie asta – n.red.). Tocmai de-asta nu-s ok cu inteligența artificială neapărat, dar cred că va fi o rezolvare 100% la toată treaba asta dacă se va înrăutăți”, a spus Cristina Ștefania Codreanu, pentru Unica.ro.

Citește și: Secretul poveștii de dragoste de șapte ani dintre Speak și Ștefania: „Așa ne-am și consolidat relația” / Exclusiv

Destinația de vacanță în care Ștefania și Speak s-ar întoarce oricând

Ștefania ne-a dezvăluit și care au fost destinațiile ei preferate de vacanță. Topul începe cu Bali, continuă cu Las Vegas și se încheie cu Dubai. Artistei i-a plăcut foarte mult și Taiwanul, pe care l-a vizitat în timpul filmărilor pentru „Asia Express”.

„Ștefan (Speak) a zis o chestie foarte interesantă, că dacă Dumnezeu ar sta undeva și ar avea un loc preferat ar fi Bali. Oamenii sunt calzi, locul e foarte frumos, cald și primitor. Mai ales dacă ești o persoană spirituală, ăla este locul. Te regăsești complet. Pe lângă asta, vizual e foarte frumos, e superb ca peisaje”, ne-a povestit.

Am aflat și care este destinația în care nu s-ar mai întoarce.

„Cred că Vietnam, nu mi-a plăcut. Nu pot să zic un motiv. L-am văzut și e genul de destinație, pentru mine personal, pe care o bifez și nu mă mai întorc”, a mai spus cântăreața, pentru Unica.ro.

Citește și: De ce nu se căsătoresc Speak și Cristina Ștefania. „Asta e, de fapt, problema.” Motivul pentru care artista nu poartă inelul de logodnă

Cum gestionează Cristina Ștefania hate-ul online și momentele dificile din viața ei

Ștefania este genul de om care privește doar partea plină a paharului. Deși s-a confruntat atât cu hate-ul online, cât și cu oameni care s-au apropiat de ea cu interese ascunse, artista nu s-a lăsat afectată de niciun obstacol din viața ei de până acum.

„Cred că toți ne-am confruntat, la un moment dat, cu persoane care s-au apropiat de noi pentru altceva față de ce credeam noi. Cred că e o chestie normală și ok. Evoluăm și cunoaștem diferit oamenii. Ne cunoaștem mai bine pe noi și cum îi cunoaștem pe oameni, cum îi lăsăm să intre în viața noastră. Cred că e ok, e normal, trebuie să se întâmple și asta”, a spus Cristina Ștefania, pentru Unica.ro.

Nici hate-ul online nu o afectează. A înțeles că oamenii au libertatea de a avea o opinie și de a și-o exprima public, dar că acea opinie nu reflectă neapărat o realitate.

„E ok, e normal și el, trebuie să fie. Părerile oamenilor n-o să poți niciodată să le oprești și întotdeauna vor fi pro și contra. Cred că inclusiv hate-ul ăla trebuie să existe”, a explicat.

„Mie nu mi se consumă energia, sunt pe baterii”

„Mie nu mi se consumă energia, sunt pe baterii și dacă simt că mi se descarcă îmi pun alte baterii. Nu (a fost doborâtă niciodată – n.red.), pentru că am constant oameni în viața mea care, dacă simt cumva că derapez energetic sau mă supără ceva sau simt că ceva mă doboară sau nu mai pot, am niște oameni acolo lângă mine care mă iau repede de aripă și zic: «Hei, hai s-o facem!». Deci nu, e ok”, a mai spus.

Citește și: „Nu voia să iasă din casă!” Ce a pățit Speak după participarea la Asia Express, cu Ștefania / Video

Cine este Cristina Ștefania Codreanu

Cristina Ștefania Codreanu s-a născut pe 25 decembrie 1996, la Galați. În clasele I-IV a făcut dans sportiv, pe care l-a „detestat din tot sufletul”, ulterior descoperind dansul modern. A urmat Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galați, iar din 2015 locuiește în București.

Ștefania și-a început cariera dansând pentru artiști precum Inna, Elena Gheorghe și Randi. Ulterior, Ștefania s-a lansat muzical, iar de mai mulți ani are și o carieră online. În 2020 a participat la „Asia Express” alături de logodnicul ei, Speak, și, în același an, și-a lansat și propriul brand vestimentar.

Foto: Unica.ro; Instagram

Urmărește-ne pe Google News