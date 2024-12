Cum ține Radu Țibulcă spiritul Crăciunului viu în familia lui: „Am insistat”. Realizatorul de podcast ne invită să facem o introspecție la final de 2024 / Exclusiv

Radu Țibulcă iubește Crăciunul, Revelionul și, implicit, majoritatea tradițiilor din preajma sărbătorilor de iarnă. În exclusivitate pentru Unica.ro, realizatorul podcastului „Vin de-o poveste” a împărtășit modul în care a reușit să țină spiritul Crăciunului viu în familia lui în ultimii ani, dar și de ce a ales să încurajeze telespectatorii să facă o mică introspecție în noaptea dintre ani, la Revelionul cel neBUN de la Antena 1.

Radu Țibulcă, dezvăluiri despre Crăciun și Revelionul cel neBUN de la Antena 1

Radu Țibulcă vrea ca telespectatorii Antenei 1 să încheie anul 2024 într-o notă pozitivă. În consecință, momentul lui din cadrul Revelionului cel neBUN va face o recapitulare atât a celor mai frumoase, cât și a celor mai puțin frumoase momente din acest an. Scopul, susține fostul concurent de la „Te cunosc de undeva!”, este acela de a convinge românii să fie recunoscători și optimiști în întâmpinarea anului 2025. Pentru Unica.ro, realizatorul de podcast a dezvăluit cum arată sărbătorile de iarnă pentru el acum, prin comparație cu cele din copilărie, dar și ce face cu familia lui pentru a menține spiritul Crăciunului viu.

Cum arată în general sărbătorile de iarnă pentru tine?

Eu sunt om care păstrează tradiția. Mie îmi place foarte mult perioada asta a anului, iubesc foarte mult Crăciunul. Sunt un om născut vara, am două momente de plăcere, de importanță a anului pentru mine. Vara, pentru că e cald afară și pentru că e ziua mea, fiind născut în mijlocul sezonului și ulterior Crăciunul, pentru că este această atmosferă de sărbătoare. Este foarte frumos. Mie mi se pare că farmecul iernii este până la Revelion, după care îmi doresc să se facă cald cât mai repede. Cea mai anostă perioadă din an consider a fi ianuarie-februarie.

Și atunci, în perioada lunii decembrie, îmi și doresc să ningă, e și bucuria respectivă, colindele îmi plac foarte mult, mirosurile pe care le asociez cu perioada asta.

Cum ține Radu Țibulcă spiritul Crăciunului viu în familia lui

Cum sunt sărbătorile acum față de cum erau în copilărie?

E un cumul de factori care mă fac să mă simt foarte bine, de multe ori și nostalgic, pentru că și în copilărie, părinții mei țineau, în ciuda dificultăților vremurilor, atmosfera Crăciunului. Țineau cam toate obiceiurile, indiferent de cât de dificil era contextul. Și țin minte că cea mai mare amenințare pentru mine, când deja devenisem mai mari, când eram licean, era că anul ăsta nu mai facem brad. Și atunci, pe mine, treaba asta m-a enervat la culme.

De când m-am mutat la București, abia așteptam să mă duc acasă de Crăciun, ca să văd bradul, ca să fac toate lucrurile pe care le făceam tradițional an de an. În ciuda faptului că multe dintre ele se mai pierd, eu totuși încerc să le mențin vii, inclusiv în grupul meu de prieteni.

Avem obiceiurile cadourilor de Crăciun. Am descoperit cu timpul că e mult mai mișto să oferi, decât să primești cadouri. Sigur că îmi place, în continuare, să și primesc.

„De câțiva ani încoace, a fost discuția asta în care am insistat.”

Odată, cu vârsta, părinții mei, de Crăciun, nu mai îmi dădeau cadouri propriu zis, ci bani. Și atunci, cel puțin de câțiva ani încoace, a fost discuția asta în care am insistat să ne facem cadouri niște lucruri care să simbolizeze ceva. Și pur și simplu, tot procesul ăla, efortul respectiv, mersul căutării cadourilor și așa mai departe, e o chestiune care ține vie o treabă foarte mișto.

De când am podcast-ul, spre exemplu, eu sunt singurul realizator de podcast românesc, și sper să nu greșesc sau exagerez, cu decor de Crăciun. An de an mă străduiesc să fac un decor nou de fiecare dată. Avem parteneri, noi avem idei noi, pentru că mie îmi place foarte mult treaba asta. Și încât după la jumătatea lunii noiembrie, de cele mai multe ori, atmosfera crăciunistică e prezentă acolo.

Radu Țibulcă vrea ca românii să înceapă anul 2025 într-o notă optimistă

Povestește-ne câteva cuvinte despre Revelionul de la Antena 1. Cum ți s-a părut atmosfera și ce momente ai pregătit?

Atmosferă foarte frumoasă. În primul rând, eu mă bucur că am fost chemat, mă bucur că s-au gândit la mine. Experiența „Te cunosc de undeva!” mi s-a părut absolut incredibilă. A fost una dintre cele mai mișto experiențe pe care le-am avut, categoric cea mai faină din punct de vedere profesional. Și atunci, orice invitație din partea oamenilor ăstora, care sunt conexi cu emisiunea respectivă, nu poate face decât să mă bucuri foarte tare. Și atmosfera e foarte mișto, categoric.

Totodată, este și un statement să faci un revelion la Antena 1. Până la urmă, aici sunt revelioanele care se află locul 1 de mai bine de un sfert de secol.

„Nu trebuie să lăsăm această încrâncenare să ne stăpânească.”

Momentul pe care l-am pregătit eu e un moment centrat în jurul ideii că ar trebui să avem niște momente de introspecții și să analizăm mai atent momentele în care ne vine în act reflex să ne plângem, să ne victimizăm, să externalizăm vinovăția pentru lucrurile care nu funcționează sau care, de multe ori, ni se pare că nu funcționează așa cum am vrea noi să o facă în viețile noastre.

Și, având în vedere chestiunea asta, am zis să fac un rewind al întregului an, o întreagă recapitulare a evenimentelor cele mai importante, atât cele mai frumoase cât și cele mai puțin plăcute, dar de un grad mare de importanță, concluzionând, la final că, peste toate, cel mai important este să fim optimiști în urma realismului. Pentru că avem toate motivele să fim optimiști. Avem o grămadă de motive să fim bucuroși, cum da, avem o grămadă de motive să fim îngrijorați. Avem o grămadă de motive să fim, poate, triști, dar nu trebuie să lăsăm această încrâncenare să ne stăpânească. Și, cel mai important, cred că nu trebuie să fim încrâncenați în legătură cu oamenii din jurul nostru. Cu cei alături de care am putea construi și am putea să fim mult mai fericiți împreună!

Foto: Antena 1

