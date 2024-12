Cel mai ingenios cadou pe care Olimpia Melinte l-a primit de la soț: „A fost o adevărată aventură”. Ce planuri are actrița din „Moromeții 3” pentru Crăciun și Revelion / Exclusiv

Olimpia Melinte are în prezent toate lucrurile la care cândva doar visa. Actrița are un soț pe care știe că se poate baza, doi copii care o motivează zi de zi să fie cea mai bună versiune a ei și o carieră care-i permite să devină oricine își dorește, chiar și pentru doar câteva săptămâni sau luni. Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, actrița ne-a vorbit despre cel mai recent proiect al ei, filmul „Moromeții 3”, care rulează în cinematografe din 22 noiembrie, despre cum se împarte între familie și carieră, precum și despre cele mai mari realizări și provocări din anul 2024. Am aflat și care a fost unul dintre cele mai speciale cadouri pe care le-a primit de la soțul ei, dar și care este desertul ei preferat de sărbători.

Olimpia Melinte, dezvăluiri despre filmul „Moromeții 3”, familie, realizări și provocări în 2024

Olimpia Melinte (38 de ani) încheie anul acesta cu inima plină de recunoștință pentru cel puțin două realizări notabile, filmul „Moromeții 3” și susținerea tezei de doctorat. În exclusivitate pentru Unica.ro, actrița a dezvăluit ce provocare a întâmpinat în conturarea personajului Vera Solomon din pelicula regizată de Stere Gulea, la ce proiecte viitoare lucrează în prezent, dar și care sunt planurile ei de Crăciun și Revelion. Olimpia ne-a spus și care a fost unul dintre cele mai ingenioase cadouri pe care le-a primit de la soțul ei, dar și ce desert gătește cu copiii ei de Crăciun.

Pentru noi este întotdeauna o reală plăcere să o descoperim pe Olimpia Melinte dincolo de personajele pe care le interpretează pe scenă sau pe marile ecrane. În consecință, vă invităm și pe voi să faceți același lucru, prin intermediul acestui interviu!

„Pun mereu familia pe primul loc.”

În primul rând aș vrea să vorbim puțin despre cel mai nou film al tău, „Moromeții 3”. Care ți s-a părut cea mai mare provocare în conturarea personajului Vera Solomon și ce ai învățat din ea?

Bună! Cred că cea mai mare provocare în conturarea Verei Solomon a fost să îi înțeleg deciziile și să-i accept afinitățile politice.

Personajul ei este o combinație între tradiție și modernitate, iar să reușesc să transmit asta într-un mod autentic a fost o adevărată muncă de echilibru. Am învățat cât de important este să te accepți pe tine așa cum ești, cu toate nuanțele tale, și să nu-ți pierzi niciodată curajul de a lupta pentru ceea ce contează. Lecție pe care, din păcate, Vera nu a înțeles-o.

Cum reușești să menții un echilibru între timpul petrecut cu familia și proiectele profesionale?

Nu-i ușor, dar încerc să mă organizez foarte bine și pun mereu familia pe primul loc. Avem deja mici ritualuri, cu momente dedicate pentru fiecare, iar diminețile și serile sunt pentru mine și cei dragi. De asemenea, îmi planific proiectele astfel încât să am timp pentru evenimentele importante din viața lor. Și am învățat că, până la urmă, comunicarea este cheia. Le explic și lor când am perioade mai aglomerate, dar compensez mereu cu zile și activități speciale împreună.

Desertul simplu pe care Olimpia Melinte îl gătește an de an de Crăciun cu cei doi copii

Mai sunt doar câteva zile din anul 2024, care consideri că a fost cea mai mare realizare a ta din acest an? Dar cea mai mai provocare? Cum ai gestionat-o?

Dacă mă uit în urmă, cea mai mare realizare a fost finalizarea și susținerea tezei de doctorat, un proiect care mi-a solicitat creativitatea, disciplina și perseverența în ultimii patru ani. A fost o experiență intensă și transformatoare. În paralel, lansarea filmului „Moromeții 3” a fost o altă bucurie imensă! Cea mai mare provocare a fost să găsesc timp și energie pentru ambele, încercând să mă bucur și de timpul cu cei dragi. Am reușit să gestionez totul prioritizând și cerând sprijin atunci când aveam nevoie – o lecție valoroasă în sine.

Unde și cu cine vei petrece Crăciunul și Revelion anul acesta?

Crăciunul îl petrecem acasă, alături de familie. Revelionul ne prinde în drum spre Viena și acolo ne regăsim cu prieteni și o parte din familie.

Care este desertul tău preferat de Crăciun, dintre cele pe care le gătești personal? Ne-ai putea împărtăși rețeta?

Să fiu sinceră, nu știu să fac cozonac, dar ador să pregătesc turtă dulce împreună cu copiii. Este o activitate creativă și distractivă pentru toată familia! Rețeta noastră preferată este simplă: amestecăm făină, unt, miere, ouă și condimente (scorțișoară, cuișoare și vanilie) și apoi decupăm formele – inimioare, steluțe, brăduți. După ce le coacem, ne distrăm decorându-le cu glazură colorată.

Și, bineînțeles, clătitele americane sunt mereu la loc de cinste, perfecte pentru micul dejun din zilele de sărbătoare!

Cel mai ingenios cadou pe care Olimpia Melinte l-a primit de la soț

Care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit de la soțul tău de Crăciun?

Când vine vorba de cadouri, soțul meu este mereu extrem de creativ! Cred că cel mai ingenios cadou a fost atunci când mi-a pregătit o hartă super întortocheată, plină de indicii. A fost o adevărată aventură să descifrez fiecare pas, iar la final am descoperit surpriza: o excursie la Roma, orașul meu preferat din Europa.

Îți amintești vreo întâmplare haioasă din trecut, care s-a petrecut în preajma sărbătorilor de iarnă?

Am multe amintiri amuzante de Crăciun! Îmi vin în minte prăjiturile cu răvașe pe care le făcea mama – ne amuzam copios descoperind mesajele din ele. Apoi a fost Crăciunul în care pisica noastră a dărâmat bradul și toată familia a râs încercând să-l pună la loc. Dar cea mai specială întâmplare rămâne prima oară când am împodobit bradul în patru, cu Ingrid în marsupiu. Deși eram obosiți, a fost un moment plin de dragoste și veselie!

De la ce obicei nu te abați niciodată în noaptea dintre ani? Porți ceva roșu, nou sau bani în buzunar?

Nu port mereu ceva roșu, dar, da, am bani în buzunar și îmi scriu mereu pe un bilețel dorința cea mai arzătoare pe care o am pentru anul ce vine.

Actrița va începe anul 2025 cu o serie de festivaluri de film

Ai vreo rezoluție pentru anul 2025? Crezi în rezoluții, intenții, manifestare?

Da, pentru 2025 mi-am propus să îmbin mai bine teatrul și filmul cu timpul petrecut alături de cei dragi. În plus, vreau să implementez un curs de actorie de film, un proiect pe care îl am în minte de ceva timp și care îmi doresc să inspire și să formeze noi talente. Cred în puterea intențiilor și a manifestării, dar știu că acestea trebuie însoțite de muncă și dedicare.

„Este o perioadă plină, dar extrem de entuziasmantă!”

La ce alte proiecte lucrezi în acest moment?

În prezent, repet pentru un spectacol de teatru. În paralel, îmi pregătesc bagajele pentru câteva festivaluri de film la care voi participa anul viitor, începând cu cel din februarie, de la Rotterdam. Este o perioadă plină, dar extrem de entuziasmantă!

Foto: Arhiva personală

