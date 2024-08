Ce mare și frumoasă s-a făcut fiica lui Răzvan Simion. Ianca a împlinit 20 de ani. „Prințesa!” / Foto

Ianca, fiica lui Răzvan Simion, a împlinit 20 de ani. Cu acest prilej, matinalul de la Antena 1 a postat în mediul online o fotografie superbă cu fiica lui și i-a făcut o urare inedită.

Ce mare și frumoasă s-a făcut fiica lui Răzvan Simion

Ianca este fata lui Răzvan din primul mariaj, cu Diana, cu care mai are un fiu, Tudor (18 ani). Ianca a împlinit 14 august frumoasa vârstă de 20 de ani, iar tatăl ei celebru a profitat de această ocazie pentru a-i face o urare plină de emoție.

„Acum 20 de ani ne-am întâlnit. La mulți ani, Iancuța Prințesa” – a scris Răzvan Simion (44 de ani) pe pagina personală de Instagram, în dreptul unei fotografii în care apare împreună cu Ianca la nunta lui, ce a avut loc pe 8 iunie. La nunta tatălui său, Ianca a avut o apariție spectaculoasă într-o rochie neagră, cu cristale aplicate în zona bretelelor și în partea din față, sub bust.

Ianca Simiona terminat Liceul Teoretic Giroc din Timișoara, unde locuiește împreună cu mama și cu fratele ei. Tânăra a adat examentul de Bacalaureat de două ori.

„Da, ea dă și Bac-ul spaniol pentru că asta a terminat, engleză-spaniolă. Și o ajută pe viitor. E mai mult un pic de muncă. Dar cumva generația asta, poate că asta a fost de-adevăratelea de sacrificiu, cumva s-a obișnuit, cu a trage mai mult decât am tras noi la vremea respectivă. Nu avem emoții, e deșteaptă foc. Dacă dă două bacuri deodată, e sus de tot. Are toate calificativele luate în spaniolă și engleză. E tot ce ne puteam dori mai mult” – zicea Răzvan Simion anul trecut.

Fosta soție a lui Răzvan Simion a absovit psihologia la 45 de ani

Diana Simion-Biță, fosta soție a matinalului de la Antena 1 și mama copiilor lui, a absolvit Facultatea de Psihlologie cu media 9.90. Diana și-a îndeplinit astfel un mare vis.

„Cel mai frumos cadou de ziua mea pe care mi l-am oferit vreodată este absolvirea facultății de psihologie cu media 9,90. Astăzi, una dintre dorințele care m-au însoțit constant de-a lungul vieții mele, cum te însoțește prin viață un bun prieten, pe care îl simți lângă tine chiar și atunci când nu este acolo, a devenit realitate. Am muncit enorm în acești trei ani, dar am și crescut pe măsură, și sunt mândră nu numai pentru realizările mele, ci și pentru că pot spune asta fără să mă simt ridicol, cum m-aș fi simțit în trecut.

Am întâlnit pe acest drum profesori și mentori extraordinari, de la care am învățat și învăț enorm, și nu pot decât să le mulțumesc cu recunoștință pentru tot. Și cred că cele mai multe mulțumiri le merită copiii mei, care au avut răbdare și înțelegere pentru mama lor studentă, mai ales în acest an în care amândoi trec prin cele mai grele provocări, examenul de capacitate și bacalaureatul, dar și soțul meu, care este sprijinul, ancora și busola mea clipă de clipă.

N-a fost ușor, și ăsta este doar începutul acestui drum. Dar aș face asta de o mie de ori fără să clipesc, dacă ar trebui s-o iau de la capăt…” – a transmis mama Iancăi, în mediul online.

Foto – Instagram







