Anamaria Prodan, replică pentru martorul lui Laurențiu Reghecampf în procesul de divorț. Bărbatul a declarat că iubitul ei, Ronald Gavril, o înșeală

Valentin „Dinte” Petrișor, martorul lui Laurențiu Reghecampf în procesul de divorț al antrenorului de Anamaria Prodan, susține că iubitul impresarei, Ronald Gavril, are o altă iubită în America. Fosta prezentatoare TV a reacționat imediat.

Anamaria Prodan sare în apărarea iubitului acuzat că o înșeală

Valentin „Dinte” Petrișor susține că iubitul Anamariei Prodan, boxerul Ronald Gavril, îi este infidel impresarei. Acesta din urmă ar avea, potrivit fostului jucător de fotbal, o altă iubită în America. Anamaria își apără partenerul.

„Este hilar. Probabil că este frustrarea prea mare și la Reghecampf și la Dinte că Reghecampf nu are cum vreodată să se coboare la nivelul ăsta și să dea replică sau să se uite către așa ceva. Îmi pare foarte rău pentru Laurențiu Reghecampf. (…) Relația mea cu Ronald eu cred că o știe toată lumea pentru că am făcut-o publică și am alături de mine un om minunat. (…) Noi nu avem ce să demonstrăm nimănui. Eu nu am ce să demonstrez”, a spus Anamaria Prodan, potrivit Spynews.ro.

Citește și: Martorul lui Laurențiu Reghecampf plănuia cu Anamaria Prodan să-l facă de râs pe antrenor. Același martor o acuză pe impresară de infidelitate, în procesul de divorț. „A spus că «m-am întins» cu tot fotbalul românesc.”

Cine este Valentin „Dinte” Petrișor

Valentin „Dinte” Petrișor a fost jucător la echipa Pandurii în perioada 2005 – 2007 și se numără printre românii arestați în urmă cu mai mulți ani pentru cumpărături cu carduri false în Olanda. În trecut, Valentin a format un cuplu cu prezentatoarea Natalia Mateuț. În prezent, Valentin ar fi paparazzo. Așa a și ajuns martor în procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Prin prisma activității de paparazzo, Valentin ar ști mai multe informații din culisele despărțirii dintre impresară și antrenor.

Valentin „Dinte” Petrișor o acuză pe impresară că a întreținut relații intime cu mai mulți bărbați din lumea sportului, printre care Gigi și Giovanni Becali, Cristi Borcea, Florin Răducioiu și Dan Alexa, în timpul căsniciei cu Laurențiu Reghecampf. Anamaria a negat toate aceste acuzații și susține că are conversații pe What’s App cu Valentin în care acesta plănuiește să-l facă de râs pe Reghe cu ajutorul ei.

„Când a văzut ce se întâmplă, că totul era hilar și că avocatul lui era disperat, Laur s-a pleoștit! Și după ce a văzut doamna judecător mesajele omului, cum vorbea despre el martorul lui, poze și mesaje cu cine trăia Reghe, că-mi dă el tot… tăcea!”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Fanatik Superliga.

Citește și: Momentul în care Laurențiu Reghecampf a decis că divorțează de Anamaria Prodan. Martorul antrenorului în procesul de divorț a povestit întâmplarea. „Episodul ăsta a declanșat tot.”

Anamaria Prodan, susținută de iubit în procesul de divorț

Anamaria Prodan este susținută de copii și de iubit în procesul de divorț.

„Cei care încearcă să o discrediteze pe Anamaria ar trebui să știe că nu este singură în această luptă. Sunt alături de ea, și suntem o forță de neoprit. Nu vom tolera minciuni și atacuri la persoană. Anamaria este o femeie puternică, iar cei care încearcă să o tragă în jos nu fac decât să arate cât de slabi sunt. Împreună, suntem mai puternici decât orice vorbă rea, și nimeni nu o va putea opri din a merge înainte cu fruntea sus. Nu uitați: Suntem aici, și nu plecăm nicăieri!”, a scris Ronald Gavril în mediul online.

La rândul lui, Laurențiu Reghecampf este susținut de actuala parteneră, Corina Caciuc, alături de care are doi băieți, pe Liam și Landon. Din căsnicia cu Anamaria Prodan, antrenorul mai are un fiu, Laurențiu Junior, alintat Bebe, Bebeto sau Reghe Jr. Antrenorul mai are un fiu, Luca, din prima căsnicie cu Mariana Pfeiffer. Și Anamaria mai are doi copii, două fete, Rebecca și Sarah, din prima căsnicie cu fostul jucător de baschet Tibi Dumitrescu.

Foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News