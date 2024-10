Martorul lui Laurențiu Reghecampf plănuia cu Anamaria Prodan să-l facă de râs pe antrenor. Același martor o acuză pe impresară de infidelitate, în procesul de divorț: „A spus că «m-am întins» cu tot fotbalul românesc”

Anamaria Prodan susține că Laurențiu Reghecampf a acuzat-o, la ultima înfățișare din procesul de divorț, că l-a înșelat cu mai mulți bărbați importanți din fotbalul românesc. Impresara și antrenorul s-au separat în urmă cu trei ani, iar săptămâna aceasta, pe 9 octombrie, au avut ultima înfățișare la Judecătoria Buftea.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se acuză reciproc de infidelitate. Antrenorul susține că impresara l-a înșelat cu mai mulți bărbați din lumea sportului, printre care Gigi și Giovanni Becali, Cristi Borcea, Florin Răducioiu și Dan Alexa. La rândul ei, Anamaria îl acuză pe antrenor că a înșelat-o cu actuala lui parteneră, Corina Caciuc. Laurențiu și Corina și-au întemeiat o familie cu doi copii în timpul în care divorțul dintre antrenor și fosta soție încă nu s-a pronunțat.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au întâlnit din nou în fața judecătorilor. Alături de ei, în sala de judecată au fost prezenți și martorii lor, Lena Enache, în cazul impresarei, și Valentin Petrișor, alias Dinte, în cazul antrenorului. Ambii se acuză reciproc de infidelitate.

„Martorul lui a venit și a spus că eu «m-am întins» cu tot fotbalul românesc. A dat și nume… Ferească Dumnezeu! Deci oamenii ăia… Tot fotbalul românesc, toți oamenii importanți. Toată crema… Gigi, Giovanni, Cristi Borcea, Florin Răducioiu… A spus numele astea la audierile de la Tribunal. Și l-a întrebat judecătorul: «Aveți probe pentru așa ceva?». Asta a spus martorul lui Reghe. Și era fericit”, a dezvăluit Anamaria Prodan, la Fanatik Superliga.

„Și el (Laurențiu – n.red.) a fost audiat. În viziunea lui, Anamaria Prodan, mama băiatului său, așa este, după declarația de la Tribunal. Dar când se va închide ședința, avocatul va scoate de la grefier tot, mergem frumos la judecată, ca să nu mai stăm să ne certăm… Vorba avocatului… «Ana, nu te bucuri că o să câștigi bani?». Să vină și el, să vină și Dinte ăsta, cum îl cheamă, să plătească”, a continuat impresara.

Anamaria Prodan, despre Laurențiu Reghecampf: „Nu ai cum să decazi așa!”

Martorul lui Laurențiu Reghecampf, Valentin „Dinte” Petrișor, susține că relația dintre Anamaria și antrenor a început să se deterioreze după un incident din anul 2018. Anamaria Prodan ar fi furat de la recepția unui hotel cheia camerei în care erau cazați Dan Alexa și soția lui, Andrada. Motivul? Pentru a tăia toate hainele Andradei, susține Valentin „Dinte” Petrișor, care ar avea și dovezi în acest sens.

„Niște declarații că am furat niște chei de la un hotel din Călărași sau Giurgiu, nu știa exact. Era total pe dinafară, că m-am dus și l-am bătut pe Dan Alexa, că i-am aruncat hainele, i le-am tăiat, a venit Poliția… Că eu trăiam cu Alexa, eram un cuplu. Că le-am aruncat hainele de la nu știu ce etaj la un hotel, lui Alexa și iubitei sale. Că a venit toată lumea, recepționerul l-a chemat pe el, a venit cu aparatură, dar nu a mai apucat să filmeze, că nu și-a dat seama…

L-a întrebat avocatul meu: «Erai la un ziar de scandal, de ce nu ai dat subiectul ăsta? Că era ceva extraordinar» / «Păi m-a rugat Reghecampf să nu dau». Mă uitam la ei, la amândoi… Și am rugat-o pe doamna grefier să consemneze tot, cu amănunte. «Domnule judecător, vă rog să-l întrebați unde s-a întâmplat, la ce hotel, cu ce patron a vorbit, cine i-a vândut acest pont, unde stăteam eu acolo».

Laur făcea «Ea un an de zile nici n-a venit pe la mine. Ne vedeam o dată pe an. Nu l-a crescut ea pe Bebe». Mă uitam la el și nu-mi venea să cred. Nu ai cum să decazi așa. De ce ai face asta? Ca să dovedești că acest mariaj s-a încheiat din cauza mea, câte infidelități și cât de nenorocită am fost eu”, a mai spus fosta prezentatoare TV.

Anamaria Prodan susține că Valentin „Dinte” Petrișor plănuia să-l facă de râs pe Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan neagă toate acuzațiile care i se aduc și susține că are conversații pe Whats App în care martorul lui Reghe voia să-l facă de râs pe antrenor.

„Păi și dacă era așa, nimeni nu are nicio dovadă? «Nu, n-avem dovezi!». Domnu’ Petrișor, nu aveți nicio dovadă, nu aveți filmări, nu aveți martori? «Nu, dar știu eu. Mi-a zis mie un recepționer». Păi dacă nu știți hotelul unde ați fost, nu știți ce s-a întâmplat, nu cunoașteți recepționerul, nu cunoașteți patronul, nu știți nimic…

«Pe Anamaria Prodan o cunoașteți?» / «Ah, am văzut-o trei minute în viața mea.» Zic «Atât m-ai văzut tu pe mine în viața ta? Hai să facem altfel… Pe Whats App avem numărul tău de telefon, toate amenințările și tot ce voiai tu să faci cu mine ca să-l facem de râs pe Reghecampf»”, sunt alte dezvăluiri incredibile făcute de Anamaria Prodan, din culisele procesului de divorț cu Laurențiu Reghecampf.

„Când a văzut ce se întâmplă, Laur s-a pleoștit!”

Horia Ivanovici, moderatorul Fanatik Superliga, i-a cerut mai multe detalii impresarei despre planurile lui Dinte dinainte să-i devină martor lui Reghe.

„Cu dovezi… Pe Whats App, scrise… Îți dai seama, era hilar, râdeau judecătorii, râdeam noi la un moment dat. Nu mai era supărare, era deja ceva hilar. Iar unul dintre judecătorii din complet îi spunea că e sub jurământ, să aibă mare grijă. Când îi spunea asta se speria, dădea puțin înapoi. «Nu știu, dacă trebuie, eu îl aduc pe patronul de la hotel, îl aduc pe recepționer».

Eu când am arătat mesajele cu acest băiat, îmi cerea 300 împrumut, îmi spunea «stai că-ți arăt eu ce voia să-ți facă Gigi Becali…». Avem tot, o să le depunem la instanță. Ferească Dumnezeu! Nici nu vreau să deschidem subiectul ăsta, pentru că Gigi Becali e un om cu frica lui Dumnezeu, nu are timp de așa ceva, nici el, nici Borcea, nici Giovanni, nici Victor…

Le pun la instanță și de acolo să plătească băiatul ăsta pentru tot ce a făcut. Crede-mă că este o nebunie ce a făcut. Și în instanță, dar și la emisiunea lui Capatos.

Când a văzut ce se întâmplă, că totul era hilar și că avocatul lui era disperat, Laur s-a pleoștit! Și după ce a văzut doamna judecător mesajele omului, cum vorbea despre el martorul lui, poze și mesaje cu cine trăia Reghe, că-mi dă el tot… tăcea!”, și-a încheiat Anamaria Prodan seria dezvăluirilor exclusive la Fanatik Superliga.

