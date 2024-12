Alexia Eram, dezvăluiri rare despre familia tatălui ei, Alexandre Eram: „Cu bunicii din Franța am o relație un pic mai rece”. Cum arată sărbătorile de Crăciun la Paris

Alexia Eram a făcut dezvăluiri rare despre relația pe care o are cu bunicii paterni, părinții tatălui ei, Alexandre Eram. Aceștia locuiesc la Paris. Tot acolo locuiește și sora omului de afaceri, alături de soț și de copiii lor.

Alexia Eram, dezvăluiri rare despre familia tatălui ei, Alexandre Eram

Invitată recent într-un podcast, Alexia Eram, fiica știristei Andreea Esca (52 de ani) și a soțului ei, Alexandre Eram (54 de ani), a vorbit despre relația pe care o are cu cele două perechi de bunici. Influencerița a mărturisit că este mai apropiată de părinții prezentatoarei de la Pro TV, dar asta și pentru că ei sunt mai aproape. Bunicii paterni ai tinerei de 24 de ani locuiesc la Paris.

Alexia Eram a petrecut trei săptămâni la Paris în această toamnă. Cu această ocazie, creatoarea de conținut online și-a consolidat mai bine relația cu rudele din Franța.

„E prima oară când m-am simțit ca acasă acolo. De obicei, acolo mergem doar de sărbători, de Crăciun, de Paște, și cam atât. Se simte diferența de cultură. Bunica franțuzoaică și bunicul armean. Am o relație mult mai strânsă cu bunicii de aici, dar e și normal. Cu ei am crescut. Eu am stat la bunica de la 8 luni până la 3 ani, e ca o a doua mamă. Cu bunicii din Franța am o relație un pic mai rece, dar asta e normal. E o diferență, dar micuță, nu considerabilă”, a povestit Alexia Eram, în podcastul „Sheets Talks”.

Cum arată sărbătorile de Crăciun la Paris

Totodată, Alexia a vorbit despre cum arată sărbătorile la Paris, atât de Paște, cât și de Crăciun. Influencerița a dezvăluit că bunicii paterni duc un stil de viață mult mai sofisticat.

„La masa din Paris cam tot timpul avem curcan, de sărbători. Avem un aperitiv, apéro, un pahar de șampanie, niște alune și niște dischete cu somon și crème fraîche. După ne așezăm la masă. Sunt mult mai sofisticați. Fiecare din familie are suportul lui de șervețele. Și avem curcan cu niște cartofi la cuptor și salată tot timpul. Brânză, evident, mai multe tipuri. Niște fructe. Și desert, dacă vrea bunicul să facă desertul lui armenesc, un fel de colivă cu niște fructe înăuntru. Sincer nu e prea pe stilul meu, dar el e fericit și gustăm. Și un ceai calmat la sfârșit. Și de Crăciun, evident, Foie-gras”, a mai povestit Alexia, pentru sursa citată.

Tânăra are o relație apropiată cu toți membrii familiei sale, cu toate că rudele din partea tatălui locuiesc în Franța. În cadrul aceluiași interviu, Alexia a recunoscut că regretă un pic decizia de a merge la facultate la Londra, în defavoarea Parisului, și cochetează cu ideea de a locui câte o lună în diferite orașe ale lumii.

Ce studii are Alexia Eram

Alexia Eram a urmat Liceul Francez Anna de Noailles din București și are studii în domeniul modei. În 2022, creatoarea de conținut online a absolvit University for the Creative Arts din Anglia. Alexia s-a specializat în Marketing, Publicitate și Relații Publice în industria modei.

În copilărie, Alexia Eram a făcut canto, gimnastică ritmică și dans sportiv. Primul job l-a avut la vârsta de 13-14 ani, ca gazdă a emisiunii Disney „I love Violeta”, alături de Andra Gogan și de încă o adolescentă. Alexia se întreține singură din anul II de facultate, datorită carierei online. Totodată, Alexia face parte din redacția revistei ‘A List Magazine, fondată de mama ei, de unde câștigă un salariu lunar de 2.500 de euro.

