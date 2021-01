Joi, 21 ianuarie, Oana Roman și sora ei Catinca și-au adus mama acasă, pe Mioara Roman, care a fost externată după o intervenție laparascopică. A suferit o astfel de intervenție pentru a i se „înlătura colecistul”. „Avea această problemă și devenise urgentă”, spunea Oana Roman în urmă cu câteva zile.

Primele imagini cu mama Oanei Roman după operație

Pe pagina ei de Instagram, Oana a publicat o filmare în care transmite comunității sale că mama ei este bine, că s-a recuperat rapid și mută camera atât pe ea, cât și pe sora ei Catinca.

„Gata, dragilor, am plecat să o iau pe mama acasă și sunt foarte bucuroasă. Pe lângă faptul că mă duc să o iau acasă, sunt bucuroasă că astăzi e mai cald, că nu e gerul ăla îngrozitor care ne-a înnebunit.

VEZI GALERIA FOTO ( 8 )

Sunt 8 grade, e soare, e frumos, mă duc să o iau pe mama și apoi toată ziua o să am filmări pentru emisiunea Mămici de Pitici, cu Lipici de la Antena Stars. Filmăm de zor lucruri interesante și o să vă arăt și vouă”, a transmis Oana Roman.

„Gata, am luat-o pe mama și pentru că m-ați tot întrebat, uite-o și pe soră-mea. Este cu noi. Și mama este în spate. Suntem bine și mergem acasă”, a mai spus.

La sfârșitul anului trecut, vedeta de televiziune a dezvăluit că ea și soțul ei, Marius Elisei, s-au separat. Împreună au o fiică, Isabela, în vârstă de 6 ani.

Oana Roman: „E greu, nu ești pregătit!”

„Mama nu se bagă în viața mea. Familia mea este cea mai grea povară pe care o duc. Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei.

Are un Parkinson foarte agresiv. Nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuție cu Marius.

I-am spus: «Tată, nu cred că e cazul ca tu să încerci să îmi rezolvi mie problemele personale. Sunt unii oameni care recurg la chestia asta, dar nu este cazul să intervii».

Trebuie până la urmă singură să îmi rezolv problemele. Dar el m-a tot sunat, m-a tot întrebat dacă e totul OK. (…) Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana la începutul anului acesta, potrivit Click! și Spynews.

Foto: Instagram

Citește și:

Paula Chirilă a spus ce diagnostic a primit după ce a fost preluată de ambulanță din platoul unei emisiuni TV

Simona Halep, despre copii: „Nu aș fi niciodată capabilă să-mi sacrific familia pentru tenis”

Alin Oprea, mesaj emoționant pentru aniversarea iubitei lui Medana

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro